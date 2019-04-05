韓山火列爲國家災難　火光熊熊濃煙蔽天　情景觸目驚心

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韓國江原道鄰近韓朝邊境的高城郡周四（4日）晚發生嚴重山火，至少1死11人受傷，約4230人而疏散。

火勢在每秒風速20至30米下蔓延多市，超過300房屋及建築物被毀。政府在周五（5日）宣布為事件為國家災難。

總統文在寅隨之召開緊急會議，下令有關部門全力應對。

事發於周四（4日）晚7時17分左右，江原道東部地區因路邊變電箱爆炸起火，火勢迅速蔓延至高城郡、束草市、江陵市玉溪面和東海市望祥洞，受災面積達385公頃，相當於約20個維多利亞公園的面積。政府出動51架直升機、872部消防車及約1.3萬救援人員救災。

文在寅周五（5日）凌晨零時20分左右召開緊急會議，指示要動員一切人力物力撲救。

政府當天宣布東部山火為國家災難，同時發布疏散令，劃出並封閉危險地區。當局為災民安排臨時居所以及提供給援物資、為傷亡人員提供治療，以及向死者家屬提供殮葬費。

江原道知事崔文洵表示，爭取盡早控制火勢。東海高速公路在風勢逐漸減弱後，已恢復通行。

高城郡山火：韓國高城郡4月4日晚發生嚴重山火，圖為被波及的建築物陷入火海。（視覺中國）

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