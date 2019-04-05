韓山火列爲國家災難　火光熊熊濃煙蔽天　情景觸目驚心

韓國江原道鄰近韓朝邊境的高城郡周四（4日）晚發生嚴重山火，至少1死11人受傷，約4230人而疏散。

火勢在每秒風速20至30米下蔓延多市，超過300房屋及建築物被毀。政府在周五（5日）宣布為事件為國家災難。

總統文在寅隨之召開緊急會議，下令有關部門全力應對。