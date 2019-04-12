【黑洞】夏威夷學者為首張照片中黑洞命名「Powehi」

科學家周三（10日）公布人類史上首張黑洞照片後，有一位夏威夷的語言學家，把這個舉世觸目的黑洞命名為「Powehi」，更得到科學家的歡迎。

《檀香山明星廣告報》（Honolulu Star-Advertiser）周四（11日）報道，夏威夷大學希洛分校一名教授Larry Kimura，為這個一夜之間爆紅的黑洞取名，名字就叫做「Powehi」。

什麼是Powehi？

Powehi一詞源於夏威夷18世紀的本土頌歌Kumulipo，講述當地的創世神話。

Powehi的意思，可以理解為「經過裝飾、深不可測的黑暗創造」，或是「經過美化、無止盡創造黑暗的源頭」。其中「Po」的意思是巨大、無止盡的黑暗源頭，「wehi」則是意味裝飾。

教授Larry Kimura指，他為這個黑洞起了一個夏威夷名字，對此感到很榮幸，也很有意義。

黑洞首張照片：項目團隊通過從各地天文望遠鏡收集數據，然後製作黑洞照片，部分望遠鏡位處夏威夷。（美聯社）

科學家歡迎新名字

美聯社報道，科學家也歡迎這個新名字。這次負責黑洞首張照片項目的「事件視界望遠鏡」計劃團隊，200位科學家之一的登普茜（Jessica Dempsey）認為名字很適合。

她認為，Powehi的意思與黑洞的科學解釋相配合，而且在這次計劃中，有多台分佈各地的天文望遠鏡合力「拍照」，當中有部分就是位處夏威夷的望遠鏡。

這次照片中的黑洞，位處M87星系，距離地球約5400萬光年，質量達到太陽的65億倍。

（美聯社）