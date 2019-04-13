美國Fisher-Price回收約470萬嬰兒搖床　疑涉逾30宗死亡個案

美國Fisher-Price出品的一款嬰兒搖床被指與美國多名嬰兒的死亡個案有關。公司已宣布自願回收約470萬張搖床。 美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）周二（9日）發聲明要求所有家長不要使用它：「這產品會致命，應予即時回收。」

涉事的嬰兒床名為Fisher-Price Rock 'n Play Sleeper，Fisher-Price上周五（5日）稱，產品如果被正確使用是沒有問題的。所謂「正確使用」是指嬰兒不足3個月大，且未能夠自行轉身。當時有報道指，有10宗死亡個案被指與這款搖床有關，但後來被更新至逾30宗。

美國消費產品安全委員會（U.S. Consumer Product Safety Commission，CPSC）周五（12日）指出，自2009年產品面市，有逾30宗嬰兒死亡個案與之有關，他們有些是在沒有安全裝置保護的情況下轉身、或在其他情況下出事，但CPSC及Fisher-Price都沒詳細說明嬰兒是如何死亡的。

Fisher-Price周五在聲明中堅持其產品是安全的，並表示公司是在有報告指消費者在使用產品時違反安全警告及指引而出事的情況下，進行自願回收。公司補充說，家長把寶寶放在搖床後，應使用安全帶保護她或他。Fisher-Price的母公司Mattel指出，用家在任何情況下都應使用安全帶繫穩嬰兒、讓寶寶以仰睡姿勢躺好，並確保搖床上沒有枕頭、被子以及額外的襯墊。

美國兒科學會要求CPSC宣布回收產品時，是引用《消費者報告》（Consumer Reports）分析。報告指10年間（2011至2018年）有32名嬰兒之死與它有關。有些嬰兒從仰卧姿勢轉身變成俯睡姿勢時出現窒息。

Fisher-Price宣布自願回收約470萬張搖床，這款產品被指與逾30名嬰兒的死亡個案有關。（CPSC）

（綜合報道）