【斯里蘭卡連環襲擊】最少207死400人傷　教堂及酒店遭血洗

斯里蘭卡周日（21日）早上8時45分（香港時間同日早上11時45分）起多處發生爆炸事件，警方發言人指三間教堂及三間酒店傳出爆炸，至少207人死、400人受傷。死者中包括35名外國人。由於正值復活節，未知連串事件是否屬針對有關節日的襲擊。

當地傳媒報道，兩間分別位於最大城市科倫坡（Colombo）及尼甘布（Negombo）的教堂周日舉行復活節禮拜時先後發生爆炸，導致超過34人受傷，法新社則引述消息人士指，事件造成最少80人受傷。其中一間發生爆炸的教堂、位於尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St.Sebastian's Church）於Facebook呼籲公眾伸出援手，並公開事發後照片，見到教堂內一片凌亂，屋頂被炸開，地上滿佈碎片和血跡。

Multiple explosions in Colombo and other parts of Sri Lanka during Easter mass: Witnesses. pic.twitter.com/Lh5sjyfHzn — Ahmer Khan (@ahmermkhan) 2019年4月21日

斯里蘭卡連環襲擊：位於科倫坡的聖安多尼堂（St. Anthony's Shrine）在復活節（21日）發生爆炸，大批軍警其後趕到封鎖現場調查。（路透社）

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位於科倫坡的香格里拉（Shangri-la）及肉桂樹大酒店（Cinnamon Grand Hotel）亦發生爆炸，但暫時未知損毀情況或傷者身分。中國駐斯里蘭卡大使館已經啟動應急方案，通知當地華僑及中資機構人員注意安全，避免前往人多密集地方。

斯里蘭卡復活節當日（21日）發生6宗連環爆炸事件，三間酒店及三間教堂傳出爆炸。其中一間發生爆炸的教堂、位於尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St. Sebastian's Church）於Facebook公開爆炸後損毀情況。（Facebook/sebastianchurch150）

圖為斯里蘭卡4月21日發生連環爆炸襲擊的地點。（Google Maps）

（綜合報道）