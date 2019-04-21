【斯里蘭卡連環炸彈襲擊】內戰後仍動盪　針對信徒案件時有發生

斯里蘭卡周日（21日）多處發生爆炸事件，當地消息指最少三間教堂及兩間酒店傳出爆炸，消息指最少100人喪生，400人受傷。由於事發正值復活節禮拜，外界不排除爆炸或牽涉斯里蘭卡背後的宗教衝突。

斯里蘭卡總人口約2100萬，僧伽羅人（Sinhala）佔約七成半，泰米爾人（Tamils）則屬少數。據該國2012年的人口統計資料顯示，當地有逾七成國民信奉上座部佛教，大部分為僧伽羅人；至於信奉印度教則有12.6%，9.7%為穆斯林，基督教和天主教徒則佔7.6%。

斯里蘭卡宗教和族裔衝突多年來持續不斷。首先該國政府在2009年成功鎮壓分離份子「泰米爾之虎」游擊隊，結束長達26年的內戰。惟戰爭結束後，斯里蘭卡的種族衝突逐漸轉至信仰爭議，例如2018年3月，佛教徒和穆斯林於中央省康提地區（Kandy）爆發連環衝突，國家甚至一度進入「無限期宵禁」狀態。

路透社引述National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka（暫譯：斯里蘭卡國家基督徒福音聯盟）指出，當地2018年共確認86宗針對基督徒的歧視、恐嚇和暴力案件；2019年至今則有26宗類似事件，當中包括一單佛教僧侶騷擾基督徒進行周日禮拜的事件。

這次教堂連環爆炸暫未有組織承認責任。惟斯里蘭卡不時爆發宗教相關衝突，加上意外在重要的基督教節日時發生，難免令外界猜測事件與部分針對非佛教的激進組織有關。

圖為斯里蘭卡4月21日發生連環爆炸襲擊的地點。（Google Maps）

斯里蘭卡連環襲擊：圖為斯里蘭卡Hiru TV電視影片截圖，相中可見爆炸發生後，教堂內一片混亂。（美聯社）

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（綜合報道）