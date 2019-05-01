【德仁繼位】德仁成日本新天皇　誓站在國民一方　祈求和平

隨着日本明仁天皇周二（30日）退位，平成時代落幕，當地時間周三（5月1日）早上10時半舉行皇太子德仁的繼位儀式，並在稍後的11時10分接見首相安倍晉三等三權首長，發表作為天皇的第一次講話。 「令和」新時代正式展開。

德仁繼承神器及國璽，成為國家元首，即天皇的禮儀。（路透社）

當地周三（5月1日）早上10時半在皇宮的主殿松之間舉行「劍璽等承繼之儀」。與明仁退位不同，繼承禮只有皇族男性能夠參與。德仁、文仁及正仁親王進入主殿，德仁先站到台上，侍從把象徵皇室信物的「三神器」及國璽放到德仁跟前。

侍從後再次向前，把劍璽拿起，象徵德仁正式繼承天皇信物。繼承之禮完成，德仁正式成為日本新天皇。整個禮儀歷時約10分鐘。

在朝見之禮上，德仁宣讀作為天皇的第一份宣言。（路透社）

即位後發表作為天皇第一次講話

德仁天皇在11時10分，在同樣皇宮的松之間中，與新皇后雅子接見首相安倍晉三等三權首長。朝見之禮眾皇族，除明仁上皇外均有出席。

德仁接過宣讀紙後，發表他作為日本天皇的第一次發言：「在日本憲法與皇室典範特例法下，我在此繼位成日本天皇。」

但當我想到我將身負重擔時，我不得不肅然起敬。在回顧上皇陛下在位30多年，無時無刻為世界和平，與國民幸福着想。他與國民共甘苦同患難的堅韌精神，呈現在他致力履行的每一個職責之中。我在此對上皇陛下所展現作為象徵的最高姿態，表達由衷的敬意與感謝。

在這裏繼承皇位，我深深思考了上皇陛下的足跡，牢記歷代皇帝的經驗。我在此發誓，我將致力履行日本國民團結的象徵，關愛與站在國民一方，祈求國民幸福，國家進一步發展，與世界和平。

安倍回應：創造日本新時代

在全體鞠躬後，安倍作為國民代表向天皇報告，祝賀新天皇即位。安倍同表示政府將崇敬着天皇，並「在這動盪的國際情勢之中，創造充滿希望，人民彼此相愛，自豪的日本新時代。」

最後在雙方鞠躬後，德仁與各皇族離開大殿，朝見之禮結束。朝見之禮歷時同約10分鐘。

德仁之後會為輔佐皇室一家的「侍從職」之首侍從長等官員，舉行任命儀式。

到了下午3時，德仁伉儷將會造訪上皇夫婦暫居的高輪皇族邸。他們在拜訪過後會回到宮中，接受皇室成員和宮內廳官員的祝賀。

正式的登基大典儀式會在「即位禮正典之儀」預定在約半年後的10月22日舉行，慶祝新天皇登基的首次祭典「大嘗祭」會在11月14日舉行。

德仁天皇：德仁5月1日繼任儀式結束不久，日本報社已開始發放號外。（01記者張子傑攝）

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