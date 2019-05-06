【哈根大B】梅根順利誕下7磅3安士兒子　哈里王子：「奇妙經歷」

英國王室周一（6日）公布喜訊，哈里王子（Prince Harry）的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）當天清晨5時26分順利誕下兒子，哈里王子升任人父。嬰兒體重7磅3安士。 哈里向記者表示，這是個難以想像的奇妙經歷，對妻子感到十分驕傲。 這名孩子將會是英國王室第7順位繼承人。

哈里王子和梅根透過官方Instagram帳號公布產子消息。哈里夫婦5月6日清晨5時26分迎接首名孩子，是名重7磅3安士的男嬰，母子狀況均十分良好。

哈里當天開心向記者公布消息，表示這是個難以想像的奇妙經歷，對妻子感到十分驕傲，形容是非常了不起。他又指，目前未決定兒子的名字，並且預料會按計劃在兩天內讓孩子跟公眾見面。

白金漢宮聲明指，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、菲臘親王和查理斯王子等王室成員已得知梅根誕下孩子。梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）則在浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）陪伴梅根，並對孩子出生感到非常高興。

英國廣播公司（BBC）報道，哈里與梅根的孩子同一天出生的人士包括影星佐治古尼（George Clooney）和英國前首相貝理雅（Tony Blair）等等。

梅根哈里透過官方Instagram帳號公布消息。

《每日郵報》報道，博彩公司Paddy Power之前已經停止接受新王室嬰兒出生日期的賭盤投注，這是因為發現突然有大量落注，有人可能已收到「消息」，或梅根已經產嬰。

這名孩子將會是英國王室第7順位的繼承人，之前的6位分別是王儲查理斯、威廉王子、喬治小王子、夏洛特小公主、路易小王子及哈里王子。

來自美國、37歲的梅根，2018年5月與哈里王子結婚，至2018年10月，王室公布梅根懷孕。她的預產期為4月底至5月初。梅根對上一次公開亮相，已經是3月19日。

以下是更多哈里王子或梅根的照片：

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這對夫婦行事破格，英國肯辛頓宮4月公布，這對新手爸媽想在孩子出生的時刻保有私隱，想為組成新家庭私下慶祝，之後才與各界分享喜悅。

哈里及梅根在他們第一個孩子出生前數周，已遷往到溫莎堡的「浮若閣摩爾宮」（Frogmore Cottage）。

此前有傳聞指她不會在倫敦聖瑪麗醫院（St. Mary's Hospital）林多院區（Lindo Wing）生產，而是選擇在一間鄰近住家的醫院。據說家中待產也是其中一個選項。

英國之前已出現大量有關此王室寶寶的賭盤，包括嬰兒的出生日期、性別和名字等，有15%投注者認為新生兒會命名為「Diana」，以紀念哈里亡母戴安娜王妃（Princess Diana）。