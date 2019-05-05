達文西右手或因神經受損成「鷹爪手」　影響晚年作畫

英國《皇家醫學會雜誌》（Royal Society of Medicine journal）上周五 （3日）刊登一份意大利研究報告。結果指出，意大利文藝復興藝術家達文西（Leonardo da Vinci）可能因嚴重神經受損，導致右手變成「鷹爪手」，影響晚年作畫能力，因而留下不少未完成畫作。

領導研究的重建整形外科醫生拉澤里（David Lazzeri）和神經科專科醫生羅西（Carlo Rossi）指，這項障礙導致達文西甚至無法以右手握住調色板，儘管他堅持利用左手作畫。許多研究人員曾推測，達文西的右手麻痺源自中風或迪皮特朗式攣縮（Dupuytren's contracture），此攣縮會導致身體畸形，令彎曲的手指無法伸直。

2位科學家研究16世紀藝術家菲吉諾（Giovanni Ambrogio Figino）用粉彩繪畫的達文西素描肖像後，得出相關結論。

素描肖像顯示，達文西右手從衣服中伸出，宛如用吊帶吊着，手指僵硬彎曲。拉澤里在報告中指出，此畫像比較像是俗稱鷹爪手的尺神經麻痺（Ulnar Palsy）。

專家指出，達文西肢體出現問題，但沒有認知衰退。但據拉澤里的說法，這或許能解釋為何達文西在畫家生涯最後5年期間仍持續教導和作畫，卻留下許多未完成畫作，包括最著名的《蒙娜麗莎》。

（綜合報道）