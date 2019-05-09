美國眾院通過台灣保證法　新華社：危害台海和平穩定

美國眾議院周二（7日）在無異議下，通過無約束力的「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」及「2019年台灣保證法」議案，提議定期向台灣售武，並支持台灣參加國際組織。 新華社周四（9日）發表評論文章指，此舉再次赤裸裸暴露美國利用台灣問題牽制、遏制中國的陰暗圖謀，形容美方這一危險的政治操弄性質極其惡劣，將嚴重危害台海和平穩定和中美關係。

新華社的評論強調，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。中華人民共和國是中國的唯一合法政府，中國的主權和領土完整不容分割。堅持一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識，也是發展中美關係的政治基礎。近一段時間以來，美方頻打「台灣牌」，從對台軍售、美台軍事交流，到此次炮製惡法要求將台灣納入雙多邊軍演、推動對台軍售常態化、支持台灣加入國際組織等，一再嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背基本的國際法準則和國際義務。

文章提到，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，是毫無退讓、妥協或交易的空間的。在當前兩岸關係高度複雜嚴峻的形勢之下，美方不斷挑動台海敏感神經，持續向「台獨」勢力發出錯誤信號，居心險惡，種種行徑坐實了其以台灣為籌碼圍堵中國的政治盤算。美方操弄台海局勢，為求自身利益罔顧兩岸中國人利益福祉，不惜將台灣推向危險邊緣，充分顯露出其徹頭徹尾的利己主義和霸權思維。

評論又表示，台灣問題是中國人自己的事，理應由中國人自己來決定，不由得外來勢力插手干涉。在這個問題上，中國政府和中國人民決不會坐視不理。我們要嚴正地指出，破壞一個中國原則無異於動搖中美關係的根基，不符合中美兩國根本利益。在台灣問題這個中美關係中最重要、最敏感的問題上，美方若不顧中美關係大局，執意在錯誤道路上走下去，中方必作出有力回應。美方應充分認識到後果。

（新華社）