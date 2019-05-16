美國前駐聯合國代表黑利：中國讓世界變得更加危險

韓國《朝鮮日報》周二（14日）於首爾新羅酒店舉辦第10屆亞洲領導力會議（ALC）。美國前駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）表示，中國為管理內部，引發外部危機，以導致民族主義的方式引發恐怖，使世界變成更加危險的地方，形容中國是區域內國家嚴重的安全威脅。

黑利說：「習近平政權所想的中國，目標是通過技術效率化走向一黨獨裁的國家。我們應該放棄期待中國自由化的常識，他們是絕對不會開放社會的。」談到中美貿易談判破裂，她表示：「問題在於中方不想對竊取知識產權承擔責任，我們不能繼續容忍中國竊取知識產權的作弊行為（cheating）。」

美國聯邦眾議院前議長賴恩（Paul Ryan）表示，不僅是美國，亞洲、歐洲、南美領導人也表示「我們也被中國欺負了」，如果中國通過與其他國家展開敵對競爭來實現崛起，繁榮會放緩，貿易發展速度也會變慢。

賴恩指，「中國尚未滿足知識產權保護等標準」，他雖然曾與特朗普總統發生過矛盾，「但在貿易問題方面，特朗普總統是糾正中美不平衡的適當人選。政治上正在形成可能進行這種鬥爭的條件，我們在為特朗普總統加油」。

第10屆亞洲領導力會議以「站在十字路口的世界：尋找具體解決方法」為主題，他們強調持續對朝施壓是無核化的解決方法。賴恩說：「因為只有最大施壓才是實現無核化的最佳道路，因此國際社會需要發出一致的聲音。」黑利說：「現在不是對朝援助糧食的時候。」

美國國務院前核不擴散裁軍特別助理艾因霍恩（Robert Einhorn）表示：「時間越是過去，金正恩無意棄核這一點就越是明確，金正恩會一邊拖延時間一邊企圖緩和制裁。」作為美國現任官員出席會議的國務院東亞太助理副部長代理克納珀（Marc Knapper）說：「韓美關係很牢固，在對朝政策方面存在一些差異。」

（朝鮮日報）