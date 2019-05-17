F-16戰機墜毀加州空軍基地倉庫　無人受傷

撰文：梁凱怡
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一架F-16戰機周四（16日）墜毀於美國南加州馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）的倉庫，撞破屋頂後起火。據指，戰機墜毀前機師已從機艙內彈出，未有受傷。
《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）引述空軍基地副消防隊長霍利迪（Timothy Holliday）指，事發於當地時間約下午3時45分，戰機墜毀於空軍基地外、位於范布倫大道（Van Buren Boulevard）的倉庫，撞破屋頂後起火，但火勢不大。
空軍基地的公關總監科溫頓（Perry Covington）指，戰機墜毀前機師已從機艙內彈出，未有受傷，意外也沒有對地面的人造成傷亡。據指，戰機是屬於空軍國民警衛隊（Air National Guard）。
▼F-16戰機墜毀倉庫，從內部可見現場一片凌亂：
#BREAKING image from inside a warehouse near March Air Reserve Base where a fighter jet crashed this afternoon Courtesy: Jeff Schoffstall pic.twitter.com/OJa0WBRMnM— Rob McMillan (@abc7robmcmillan) 2019年5月16日
（綜合報道）