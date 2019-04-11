【印度大選】經濟幻想破滅　宗教紛爭未息　莫迪連任的考驗

印度大選周四（11日）正式展開，莫迪（Narendra Modi）帶領所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），爭取連任總理。 印度人民黨在2014年大選旗開得勝，組成自1984年以來最大的多數政府。不過來到2018年，印度人民黨接連在重要省份遭反對派印度國民大會黨（Indian National Congress）重挫。大選前夕，莫迪的民望甚至跌至新低。 莫迪未能兌現經濟承諾，國內印度教和伊斯蘭教的宗教紛爭未息，面對勢如破竹的反對派，莫迪連任之路因而泛起暗湧。

印度大選：印度失業率自2012年開始上升。統計部發布的最新報告顯示，2015至2016年失業率為5%，2014至2015年為4.9%，而2012至2013年失業率則為4%。圖為當地一個招聘會，求職者正在填表格，不遠處是排隊登記面試的人龍。（路透社）

經濟一團糟 失業率創新高

莫迪曾承諾，當選總理後將每年創造1000萬個職位。但現實是，印度每年只新增580萬個職位，失業率更創下45年新高。在失業人士當中，有三分一人屬高學歷的年輕人。再者，政府對印度過半人口依賴維生的農業管理不善，令很多民眾生活在貧窮之中。

失信於民之餘，莫迪的貨幣改革計劃亦製造經濟混亂。政府在2016年11月廢除所有流通的500和1000盧比紙幣，發行新的500和2000盧比紙幣，藉此杜絕黑錢、打擊偽鈔和制止資助恐怖主義組織。

可惜事與願違。印度86%的現金頓時變得一文不值，部分銀行欠缺新鈔，導致近1.5億人「無糧出」，反對派甚至指，有超過100人因為在銀行排隊等待提取現金或不堪壓力自殺而死。印度農業依賴現金作交易，也因而令農民陷入苦況。更甚的是，印度儲備銀行（Reserve Bank of India）資料顯示，有99%的黑錢已融入新的貨幣系統，可謂「賠了夫人又折兵」。

印度大選：伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad，JeM）在印控喀什米爾（Kashmir）地區發動襲擊，造成逾40名印度士兵死亡，引發印巴緊張局勢。（視覺中國）

順哥情而失嫂意 穆斯林遭邊緣化

莫迪為了挽回民望，採取民粹的印度教民族主義路線。礙於印度憲法所列的宗教平等原則，莫迪小心翼翼不想得失1.72億穆斯林選民，換取的卻是印度教徒的批評，認為莫迪做得不夠進取。

印度教民族主義者和穆斯林不時發生衝突，有穆斯林形容，在印度獨立史上，從未感覺到如此遭邊緣化。

2月發生的印巴衝突成為近年宗教紛爭的高潮。伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad，JeM）在印控喀什米爾（Kashmir）地區發動襲擊，造成逾40名印度士兵死亡。

莫迪隨即以強硬姿態回應，對巴控喀什米爾地區發動空襲，向外界傳遞重要信息：只有莫迪能夠在面對外敵侵略行為時，為印度挺身而出。他的舉措挽回印度教民族主義者的信心，但亦令國內穆斯林相對更處於劣勢。

印度大選：拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）為開國總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）的後人，將領導印度國民大會黨迎戰印度人民黨。（視覺中國）

由開國總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）的後人、拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）和普麗揚卡甘地（Priyanka Gandhi）兄妹領導印度國民大會黨將迎戰印度人民黨。

印度國民大會打着社會激進主義的旗號，宣揚一系列政策改革，包括全民基本收入制度，以及在全國議會預留33%議席給女性的草案。

不論印度人民黨抑或印度國民大會勝出大選，勝者亦要與地區政黨籌組聯合政府。惟有政黨已聯手搶佔印度人民黨在工人階級的票源，反映莫迪失勢，也意味這場全球規模最大的選舉，或成莫迪近年最大的考驗。

（綜合報道）