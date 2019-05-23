盧武鉉逝世十周年　喬治布殊親自出席悼念　送上親筆作畫

周四（23日）是韓國前總統盧武鉉逝世10周年，韓國為此舉行紀念儀式。在盧武鉉時代執政的美國前總統喬治布殊亦特意前往韓國，出席悼念活動。

喬治布殊親自前往盧武鉉的墓前獻花。（韓民族日報網頁截圖）

悼念活動在慶尚南道金海郡烽下村，即盧武鉉的出生地舉行。青瓦台與閣員，連同跨國會議員親自到場，在盧武鉉的墓前獻花。

國會議長文喜相致辭表示，盧武鉉為國家奉獻一生，但有三個願望仍未達到：「尋求東北亞的和平與繁榮，與人民一同追求民主，與建立平衡的社會。我們會為你達成願望。」

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喬治布殊親手繪畫的盧武鉉肖像畫。（盧武鉉基金會） 送上親手繪畫盧武鉉的肖像畫 盧武鉉自2003至2008年出任韓國總統，卸任後其妻兒被揭發收受賄賂，盧武鉉受連被查，最後不堪壓力自殺，成為韓國近代史上最悲劇的總統。 在盧武鉉時代執政的美國前總統喬治布殊，亦特意前來韓國，出席悼念活動。他更把親手繪畫盧武鉉的肖像畫，送給了盧武鉉的遺屬。 喬治布殊致辭表示：「盧武鉉是一個富有善良同情心的人，是一位尊重所有公民權利的人，我希望他對人權的展望，可以伸延至朝鮮境內。」「我們（美韓）可能會有一些分歧，但沒有分歧可以影響兩國的共同信念，我們將努力鞏固這個關係。」 文在寅感謝喬治布殊到訪 文在寅總統未有出席這次悼念活動，但他在前一天與喬治布殊會面。他感謝喬治布殊出席，並稱他的到訪將具有象徵意義。文在寅稱喬治布殊與盧武鉉一起做簽署韓美自貿協定，並舉行六方會談，為兩國同盟發展發揮了重大作用。文在寅同時感謝喬治布殊贈送肖像畫的決定。

喬治布殊稱曾與盧武鉉單獨會面時，提到了家人的故事，加深了兩人友誼。喬治布殊贊賞盧武鉉是一個很率直的人，兩人有很多美好回憶。

喬治布殊後亦前往與探訪三星，與三星副會長李在鎔會面，但當局未有透露會面內容。

盧武鉉逝世十周年： 盧武鉉草根出身，有「平民總統」之稱。（Getty Images）

（韓聯社／韓國時報）