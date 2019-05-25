日媒：日本或推遲部署陸基神盾系統至2025年後

共同社周六（25日）報道，日本原定於秋田及山口縣部署陸基神盾導彈攔截系統的計劃受到阻滯，防衛省至今仍未得到當地民眾就有關部署的同意，加上仍需時間開發和試驗新型雷達，因此準備將部署時間由原本的2023年推遲至2025年，並視乎美國開發雷達的進度，不排除再將計劃由2025年往後大幅推遲。

報道指，新型雷達是由美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）製造的固態雷達（Solid State Radar，SSR）。日本政府在4月上旬通過決議，由2019年度起，美國將在5年內製造陸基神盾本體及SSR。共同社引述防衛省相關人士消息，洛歇馬丁已通知日本，指首次製造出口到當地的SSR，需要多花大約1年時間進行確認性能等測試。

防衛省參考了過去為海上自衛隊配備神盾驅逐艦的經驗，在2017年決定引入陸基神盾系統時，將部署的目標時間定為2023年度。不過這個預算過分樂觀，結果需要大幅改期。該名消息人士又指，雖然日本想與洛歇馬丁方砷商討縮短測試時間的可能，讓系統可以盡快投入部署，但至今仍未有共識。

在部署陸基神盾系統的選址方面，防衛省經過地質調查後，認為秋田縣秋田市的陸上自衛隊新屋演習場，以及山口縣萩市阿武町的Mutsumi演習場是適合部署之地，防衛省計劃在下周一（27日）起一連兩日分別到當地舉行說明會，但當地民眾至今依然強烈反對有關部署。

（共同社）