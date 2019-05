正在中東訪問的美國總統特朗普(Donald Trump)女婿兼白宮高級顧問庫什納(Jared Kushner)周四(30日)與以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)會面,推動中東和平計劃。

庫什納在訪問約旦和摩洛哥後,抵達耶路撒冷(Jerusalem)。他表示,以色列的安全對華盛頓來說至關重要,他們「對以色列未來的潛力感到非常興奮」。

內塔尼亞胡在聲明中提到:「我們將繼續合作。我們已舉行富有成效的會議,它重申美國及以色列的聯盟。」

美國6月25日至26日在巴林(Bahrain)舉行「和平促進繁榮」(Peace to Prosperity),公布該國的「世紀協議」(Deal of the Century),即以巴問題方案,但巴勒斯坦明言他們不會參加。

(沙特阿拉伯新聞/路透社)