英國首相爭奪戰　熱門候選人如何看脫歐？

英國首相文翠珊（Theresa May）未能在任內完成脫歐任務，周五（7日）會正式辭退保守黨黨魁一職。現時有11名保守黨員已宣布準備角逐黨內領袖位置，勝出者不但會接替首相職務，還要領導英國繼續餘下的脫歐程序。他們會如何處理脫歐問題？下文便列出其中6名熱門候選人的立場。

約翰遜（Boris Johnson）：不如期脫歐 保守黨將「滅絕」

曾經擔任外相和倫敦市長的約翰遜為強硬脫歐派。他在競選短片內稱，英國無論「有協議或無協議」，都會在10月31日脫離歐盟；他亦表示進行脫歐二次公投是個「非常壞的想法」而且會做成分裂。

他曾於報章撰文稱，「明智的人不會只專注於無協議的結果。負責任的人不會把無協議（脫歐）排除在談判桌之外」。他強調英國需要如期脫歐，又警告如何未能做到，保守黨將面臨「政治滅絕」（political extinction）。

英國脫歐：約翰遜表示，英國必須如期脫歐，否則將會是保守黨的一場「政治滅絕」。（路透社）

高文浩（Michael Gove）：準備無協議脫歐

現任環境大臣高文浩是脫歐派大將之一，曾經於2016年約翰遜競選首相時「變節」。他表示，相信自己能夠團結保守黨和實現脫歐，並稱將會在上任後更詳盡地羅列脫歐計劃。

他向英國廣播公司（BBC）表示，「在政府和這項職務中，我必須準備好無協議脫歐，這是一個可能的結果……我們有能力捱過（無協議脫歐），但如果我們能確保以有協議和有序地離開，對所有人而言最終會更好。他強調，英國需於大選前脫離歐盟，否則工黨領袖郝爾斌（Jeremy Corbyn）將會在蘇格蘭民族黨（SNP）支持下成為下任首相。

英國脫歐：高文浩強調需要準備好無協議脫歐。（路透社）

利雅華（Andrea Leadsome）：皆大歡喜的協議

利雅華為脫歐派成員之一，2016年曾有意參選接替卡梅倫（David Cameron）出任首相，後來因失言而退出。她在文翠珊政府任內擔任下議院領袖，但由於不滿政府提出將二次公投定為選項而請辭。

她向《星期日泰晤士報》（Sunday Times）表示，她將盡顯著努力鼓勵歐盟，與英國達成一個「所有人都可以接受的協議」。惟她亦強調，英國需在10月底前以有協議或無協議方式脫歐。

英國脫歐：利雅華表示，希望與歐盟達成一個「所有人都可以接受的協議」。（路透社）

侯俊偉（Jeremy Hunt）：拒絕以無協議脫歐作威脅

侯俊偉2018年7月接替約翰遜成為外相，此前他擔任衛生大臣長達6年，但亦因國民保健制度（NHS）而備受批評。他於2016年脫歐公投中選擇留歐，及後轉軚。他曾稱情願支持英國有協議脫歐，但相信無協議脫歐，總比不脫歐更好。

不過他之後又在《每日電訊報》（Daily Telegraph）撰文稱，「通過大選來嘗試推行無協議脫歐並非解決辦法，而是政治自殺」，「因此達成另一協議是唯一解決辦法……這意味談判需要使我們脫離關稅同盟，同時又慷慨地尊重有關愛爾蘭邊界的立法問題」。

路透社指，他是現時拒絕以「無協議」威脅脫歐的最資深黨魁候選人。惟報道指他並未完全將無協議選項排除在外。

英國脫歐：侯俊偉認為，達成另一項協議是唯一解決英國脫歐僵局的辦法。（視覺中國）

藍韜文（Dominic Rabb）：尋求更公平協議

藍韜文因不滿文翠珊的脫歐協議草案，上任5個月便辭退脫歐事務大臣一職。他是一名脫歐派人士。

他向英國廣播公司表示，將尋求與布魯塞爾達成「更公平的協議」，包括重新談判與北愛爾蘭有關的關稅和邊界計劃。他表示，不會將脫歐日期押後至超過10月，並稱準備好無協議脫歐。

他指出，一旦英國無協議脫歐，很可能會將390億英鎊脫歐「分手費」中的250億英鎊保留，作為支援英國商界的資金。

英國脫歐：藍韜文表示，將尋求與布魯塞爾達成「更公平的協議」。（資料圖片）

賈偉德（Sajid Javid）：向歐盟展示英國會離開談判

現任內政大臣賈偉德2016年公投時票投留歐，但較早前亦被視為疑歐派份子之一。他希望重塑現有脫歐協議，並讓國會通過。惟如果證實此做法不可能，他將預備無協議脫歐。

他在《每日郵報》撰文指，英國需在10月31日脫歐，如果他們未能得到應有的協議，就需要懷着「強烈的懊悔」無協議脫歐，並盡可能減少這帶來的影響。他希望藉加強對無協議脫歐的準備，向歐盟展示英國會認真考慮離開談判桌。他亦反對進行二次公投。

英國脫歐：賈偉德表示，希望藉加強對無協議脫歐的準備，向歐盟展示英國會認真考慮離開談判桌。（路透社）

其餘的候選人分別為國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）、衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）、前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）、前大學、科學、研究和創新國務大臣吉馬（Sam Gyimah），以及前下議院黨鞭哈珀（Mark Harper）。

（綜合報道）