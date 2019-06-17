以色列命名戈蘭高地殖民區　強佔戰略要地不止「戳痛」敘利亞

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日（16日）為戈蘭高地一個取名叫「特朗普高地」的殖民區主持牌匾開幕儀式。此舉肯定會引起敘利亞以及不少國家不滿。戈蘭高地不止對敘利亞而言重要，對地區安全也很重要，所以以色列此舉勢必引起輿論反響。

戈蘭高地位於以色列東北面，與黎巴嫩、約旦及敘利亞相連。直到1967年為止，都由敘利亞控制，該國當時在第三次中東戰爭（又稱六日戰爭）中慘敗於以色列之下，令後者佔領戈蘭高地戈蘭高地的三分之二，即1200平方公里。以色列1981年企圖吞併戈蘭高地入領土。但以色列的舉動一直未獲國際社會認同。

它距離敘利亞首都大馬士革60公里，為以色列的進攻陣地提供強大防禦，又有利觀察對方進行越境軍事行動。對於敘利亞來說，倘能重新控制戈蘭高地，則能使其具有俯瞰以色列的戰略高度。

敘利亞方面亦多次要求以色列歸還土地不果，兩國在1974年簽訂停戰協定，當地局勢轉趨平靜。雙方更於2000年舉行高級別談判，商討移交土地和簽訂和平協定，可惜最終不歡而散。

特朗普高地揭幕：以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）6月16日為戈蘭高地一個取名為「特朗普高地」的殖民區舉行牌匾揭幕儀式。圖為美國駐以色列大使弗里德曼（David Friedman）與內塔尼亞胡在揭幕後鼓掌。（法新社）

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（綜合報道）