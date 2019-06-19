【逃犯條例】特朗普：示威者產生巨大影響　拒明言支持

香港政府暫緩修訂《逃犯條例》未能平息民憤，周日（16日）再有約200萬名市民上街，要求撤回引渡條例，不撤回不罷休。 《時代》周刊周二（18日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）形容香港的街頭示威產生巨大影響，而且「非常有效」（very effective），惟他拒絕表態是否支持示威者特定訴求。

特朗普周一（17日）在橢圓形辦公室接受《時代》訪問時指出，香港示威者的行動「在與中國打交道時非常有效」。有關報道周二刊出。

特朗普並無正面回應是否支持示威者訴求，僅說：「我會讓示威者為自己說話。我與中國有我們自己的爭議，但我相信能成功解決，我會讓中國以及示威者去解決他們的問題。它看來會獲得解決。」

行政長官林鄭月娥周二（18日）現身就修例引起的風波親口向市民致歉，惟她仍無撤回條例及撤回「6.12」的暴動定性。

G20習特會

特朗普在訪問中亦有談及下周五和周六（28、29日）在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會。

特朗普周二（18日）與中國國家主席習近平通電話，確定會在峰會進行期間會晤。特朗普同日公布重啟中美貿易談判。

美國白宮在兩人通話後發布聲明，指兩位領導人在電話中談及貿易及地區安全等問題，但似乎無提及香港的示威活動。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日（16日）表示，特朗普會在「習特會」談及香港連場大型示威的情況。

（綜合報道）