服裝品牌FUCT諧音似粗口　美國拒絕註冊商標　最高法院推翻決定

美國專利商標局（Patent and Trademark Office ）以涉及不雅字詞為理由，拒絕洛杉磯設計師布魯內蒂（Erik Brunetti）以服裝品牌「FUCT」註冊為商標。最高法院周一（24日）裁定，禁止以「不道德」或「令人反感」的字詞或標誌登記為商標的法律，違反憲法賦予的言論自由，判布魯內蒂勝訴。

全部9名法官均同意，禁止註冊「不道德」商標違反美國憲法第一修正案賦予的言論自由，但其中3名法官則認為，應繼續禁止註冊「令人反感」商標。自由派法官卡根（Elena Kagan）寫道，世界上有很多不道德和令人反感的觀點，甚至比粗口還要多，商標法涵蓋以上內容，因此違反第一修正案。

布魯內蒂的律師薩默（John Sommer）形容，裁決當日是美國人美好的日子，並指美國最高法院令政府無權再定奪商業道德問題。專利商標局表示，正在審視裁決。美國司法部則不予置評。

布魯內蒂1991年創立街頭服飾品牌「FUCT」，並於2011年向專利商標局提出申請，將「FUCT」註冊為商標。惟當局回覆指，品牌名稱讀起來像粗口，認為布魯內蒂的產品包含性意象、厭女與暴力傾向，拒絕申請。布魯內蒂因此決定告上法院。

英國品牌French Connection縮寫「fcuk」也曾因拼寫方式近似粗口引起爭議，但美國當局卻批准「fcuk」和其他帶有粗口含意的字眼如「The F Word」及「F'd」註冊成商標。

（路透社／美聯社）