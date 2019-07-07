澳洲婦無意中發現　女兒瞳孔有白點　竟是罹患眼癌

澳洲布里斯班（Brisbane） 一位婦人上周與女兒聊天時，發現她左眼瞳孔有白色斑點在內漂浮，於是帶她去見視光師接受檢查，結果上周一（1日）確診是視網膜母細胞瘤（Retinoblastoma）。

媽媽海因斯（Melissa Hine）指女兒洛拉（Lola）一直健康，亦沒聽過她說身體不舒服。她偶然間觀察到其左眼有白點，上周一（1日）確診患上眼癌。洛拉本周一（8日）將轉介至昆士蘭兒童醫院接受治療，並在周五（12日）進行手術。

澳洲癌症委員會（Cancer Australia）指出，這種癌症通常發生在兒童身上，會影響一隻眼睛或雙眼。它在3歲以下兒童身上較常見，但亦可能在任何年齡病發。

閃光燈驗眼癌：澳洲媽媽海因斯（Melissa Hine）在Facebook發布一張打着閃光燈拍下的女兒照片洛拉（Lola）。圖中可見，自7月1日確診的洛拉右眼出現常見的紅眼現象，左眼瞳孔內卻出現白點。（Melissa Hine Facebook）

海因斯分享醫生給她的貼士稱，為子女拍照時開啟閃光燈功能，就能檢查他們的眼睛。她表示，「癌腫在洛拉的左眼，所以那邊沒有紅眼現象，如果你看到紅眼現象有任何變化，直接去接受檢查。」

眾籌網站GoFundMe已有為女孩籌募醫療費的專頁。暫時未知她需要進行多長時間的化療。專頁上的說明寫道，她將需要接受冷凍療法及熱療法。

（綜合報道）