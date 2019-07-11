美助理國務卿：確保印太區域自由開放　台灣能捍衞自身主權

美國國務院政軍事務助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）週三（10日）出席參議院外交關係委員會的聽證會。他提到，針對台灣主權的威脅不會減少或消失，華府需要確保台灣能捍衞自身主權，並能在自由開放印太區域，發揮區域安全作用。

庫珀被問到有關台灣面臨來自中國的威脅，回應指對台灣主權的威脅不會減少或消失，形容台灣是美國可靠的合作夥伴。他指出，華府將協助台灣強化軍事能力，確保能捍衞自身主權，也能為自由開放印太區域，發揮區域安全作用。

美國國防部週一（8日）宣佈，國務院批准對台灣出售坦克和導彈，預計涉及22億美元。國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）週二（9日）在例行記者會上表示，對台軍售是基於《與台灣關係法》（Taiwan Relations Act），協助台灣維持自我防衞能力，同時重申美國的一個中國政策不變。

路透社6月初引述消息人士報道，美國準備向台灣出售該批武器。美國在台協會（American Institute in Taiwan）代理發言人黃博倫（Aaron Huang）在6月底曾表示，美國對台軍售的政策長期且一貫，在《與台灣關係法》指導下以台灣國防需求評估為基礎，「政策並沒有改變」。

（綜合報道）