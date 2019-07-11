【中美貿易戰】曾支持對華加關税　這些美企如今怎樣？

美國週一（8日）表示，將對墨西哥及中國鋼鐵製品加徵關税，以懲罰兩國以不公平補助支援國內製造業者。在美國國內，當地對總統特朗普的關税政策反應兩極，鋁、鋼及和木材企業認為關税能鞏固他們業務，更滿有信心地揚言在加税後增加投資額。但《紐約時報》報道，他們的如意算盤未必打得響。

特朗普一直堅稱，關税措施能保護企業免受國外競爭傷害，並鼓勵企業將生產轉移到美國。

無疑，加徵關税有助阻礙廉價商品進口，鞏固當地企業發展及投資。但《紐約時報》（New York Times）報道，有跡象表明，一些公司開始發現，關税措施無法解決他們最迫切問題；亦有公司因擴張速度過快，恐面對產能過盛的問題。

報道指出，特朗普提高鋁、鋼和木材等產品的關税後，價格的確曾大幅上漲，但這些價格已從高位回落。

以總部位於阿拉巴馬州的木材公司Westervelt為例。公司副總裁

巴頓（Joe Patton）2018年11月曾表示，計劃斥資1.9億美元在當地興建木材廠，並僱用125名員工。惟現在他卻坦言，木材價格下跌影響利潤：「我認為現在無人能得到他們期望的回報。」

中美貿易戰：美林證券分析師坦納斯警告，鋼鐵產量會在2022年達到高點（圖源：法新社）

同樣的情況亦可見於鋼鐵業。奧巴馬政府對中國鋼鐵實施的反傾銷措施；及後特朗普對澳洲、加拿大及墨西哥等地的加徵關税計劃，均使該行業得到緩解，並因此加大投資。

美林證券（Bank of America Merrill Lynch）分析師坦納斯（Timna Tanners）卻警告，隨住紐克鋼鐵（Nucor Corp）及美國鋼鐵（United States Steel）等公司的新煉鋼廠工程陸續完成，鋼鐵供應過剩恐導致價格大跌。

她預言，鋼鐵產量會在2022年達到高點，全美鋼鐵產能增加20%，屆時「鋼鐵末日」將會來臨，鋼鐵製造商將面臨壓力。不過有分析師就認為，鋼鐵行業在增加產能方面非常自律，應該不會發生上述問題。

（綜合報道）