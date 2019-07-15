法國國慶日士兵站飛板空中盤旋　展示高科技新作戰形態

法國國慶日週日（14日）舉行閲兵儀式，歐盟領袖出席參加。多架軍機、軍車及多名士兵參與。閲兵首次加入乘搭飛行甲板的士兵，展示高科技新作戰形態。

閲兵焦點之一在於飛行步兵，手持步槍的士兵站在飛行甲板上，在空中盤旋。（路透社）

法國在週日（14日）舉行國慶慶祝活動，於凱旋門舉行閲兵儀式。包括德國總理默克爾，葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）等歐盟領袖均出席參加。

閲兵儀式有100架軍機、200輛軍車、逾4000名軍人參與。由法國、西班牙、葡萄牙等歐盟成員國部隊組成的方陣參與巡遊，突顯歐洲軍事合作的主題。

閲兵其中一個焦點落在飛行步兵上，手持步槍的士兵站在由雙渦輪驅動的飛行甲板，在空中盤旋數圈。法國國防部部長帕利（Florence Parly）表示，飛板可用於各種軍事目的，如協助飛行後勤工作或發動攻擊。

歐盟領袖參與閲兵儀式，多國步兵組成方陣參與巡遊，突顯歐洲軍事合作的主題。（路透社）

展現歐洲軍事聯盟

由法國總統馬克龍提倡的「歐洲幹預倡議」（European Intervention Initiative）在2018年11月簽署，旨在建立一個獨立於北約和美國的軍事聯盟。

馬克龍表示，閲兵突顯法國堅定不移鞏固國家與歐洲安全的決心，又表示自二戰結束後，歐洲從未如此重要，與北約建立具防衞能力的歐洲，是法國的優先工作。

（綜合報道）