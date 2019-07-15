美企加速撤離中國避關税　美媒：留在亞洲沒回美國

美國《華爾街日報》7月15日報道，隨着中美貿易戰踏入第2年，美國企業正將生產線遷出中國。惟幾乎沒有證據顯示，在增加關税後，有企業一如特朗普預期將工廠搬回美國。

報道指，生產Crocs鞋子、Yeti冷凍啤酒容器、Roomba吸塵機和GoPro攝影機的公司都搬到中國以外的地區生產，以陷入美國對2500億美元中國貨加徵的25%關税税網。蘋果公司（Apple）也考慮將部分裝置的最後組裝生產線移出中國。

中美貿易：中美貿易戰踏入第2年之際，美國企業正將生產線遷出中國（圖源：Reuters）

傢俬生產商Lovesac Co.目前約有六成商品產自中國，比率較2019年初的75%低。公司行政總裁納爾遜（Shawn Nelson）表示正十分積極將工廠遷至越南。他又指出，自美國5月將對華商品關税提升至25%後，企業加快地轉移生產線，「一旦你遷出就不會回頭」。

根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）統計，截至2019年5月底，自中國進口的商品下跌12%，為10年前金融危機以來的最大跌幅。報道指，此跌幅的最大受益者是其他低生產成本的亞洲國家，例如越南、印度、台灣和馬來西亞。很多這類型的國家出口量大增，儘管有指控稱，當中部分是來自沒有經過重大加工，而且透過「繞道」這些國家以避開關税的中國貨品。

報道指出，美企的遷移加速了全球供應鏈的重新排序，以預備長期的不平等貿易關係。惟美企並沒有如特朗普政府預期，將工廠遷回美國。儘管來自其他亞洲國家的入口上升，但美國5月的製造業生產下降了1.5%。美國供應管理學會（Institute for Supply Management，ISM）的製造業採購經理指數在6月再度下滑，跌至2016年最低水平。

（華爾街日報）