特朗普再稱中國經濟陷入危機　英媒：一年增長一個澳洲

中國經濟半年數據7月15日出爐，數據顯示中國第二季度的國內生產總值（GDP）增速為6.2%，降至27年來新低。美國唱衰中國經濟，但是一些西方媒體則持不同觀點。

特朗普政府大談貿易戰打擊了中國

美國總統特朗普（Donald Trump）7月17日在北卡羅來納州的一次競選集會上説，許多國家的領導人都向他祝賀，創造如此不可思議的經濟。特朗普還説，美國經濟是目前為止世界上最偉大的。

隨後，他又對比了中國的經濟。特朗普説，不幸的是，中國正經歷着27年來最糟糕的一年。特朗普7月15日也在社交網絡推特（Twitter）上説，中國第二季度的GDP增長速度是27年來新低。美國的關税起到了重要作用，使得很多公司離開中國避税。

特朗普再唱衰中國經濟。（Reuters）

特朗普還説，成千上萬的公司正在離開中國。這就是為什麼中國想要同美國達成協議，期望自己當初沒有破壞最初的協議。

美國國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）也對Fox新聞説，中國經濟放緩的原因是貿易戰。「我認為中國被重創了。關於特朗普總統的關税給中國帶來的嚴重經濟負擔，我們已經討論了很多了。」

輿論認為不應忽視中國經濟的韌性

對於中國的這份數據，英國《金融時報》7月15日發表題為《中國經濟的規模和韌性被減速掩蓋了》的文章稱，西方媒體鼓吹今年第二季度中國經濟出現近30年最低增幅。然而，由這個數字不該推出草率結論。論規模和韌性，如今的中國經濟跟上世紀90年代初已不可同日而語。去年，中國GDP的增量相當於整個澳洲經濟。按目前增速，今年還將增加一個多「澳洲」。

文章還強調，第二大經濟體仍是全球最大增長來源。一個13.6萬億美元體量的經濟上半年增長6.3%的新聞，不應讓人擔心危機迫在眉睫。當然也有些隱憂。首先是美中貿易戰在多大程度上影響中國增長。無疑，針鋒相對的關税以及美國對中國公司的出口禁令造成了損失。但這方面的影響並不像數字看起來那麼令人擔心。實際上，貿易早就不再是中國增長的活力源泉了。今年迄今，經常賬户順差僅佔其國內生產總值的1.5%，遠低於10年前接近10%的最高值。

美國CNBC網站7月16日也報道稱，儘管中國出現27年來最低季度增長率，但耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen S. Roach）認為，中國經濟並非如最近的數字看起來那樣糟。他説：「上週我在中國，感覺製造業在放慢。但更大、增長更快的服務業，可能為經濟提供了韌性。」

最近一次談話時他表示，沒看到中國對貿易戰的高度焦慮。總體氣氛顯示，中國不會因擔心經濟減速而急於達成貿易協議。他認為，除非與華盛頓的貿易戰升級，否則中國的應對戰略將是有效的。「中國有充裕的政策空間繼續解決增長下行的問題」，羅奇表示，「現在，他們重點是對經濟做很多戰略性的事。」

與此同時，中國官媒《環球時報》16日在題為《中國扛得住耗得起，美方看明白了嗎》的社評中稱，美方這麼快就對中國GDP增速繼續放緩發出誇張的評論，首先傳遞出的信號是，華盛頓對貿易戰久拖不決很着急。他們在密切關注中國方面的每一個動向，希望從中發現「中國快要頂不住了」的跡象。

社評還指出，中國經濟的季度增速降到6.2%，但也幾乎是美國增速的兩倍，而且實際產生的經濟增量也比美國的多。美國輿論用他們的那點增速就來嘲笑中國的6.2%，這種爆棚的自信是不是有點怪啊？