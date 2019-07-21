烏克蘭國會選舉　「諧星總統」政黨有望大幅領先

烏克蘭國會7月21日舉行選舉，該國多個選前民意調查結果顯示，人民公僕黨支持度大幅度領先。率領此黨的正是5月20日宣誓就任的總統澤連斯基，這是他當選總統後該國首次國會選舉。估計結果將反映出，選民對他往後施政予以期待，讓該黨在國會大展拳腳。

烏克蘭新任總統澤連斯基7月21日在基輔投票。是次選擇的重要性在於，他率領的人民公僕黨倘能在議會拿下逾半席次，便能順利推動不同議案，利於澤連斯基管治。（路透社）

是次選舉投票在早上8時開始，至晚上8時結束。選民會收到兩張選票，一張有政黨名單，另一張印有單議席選區候選人的名單。是次選舉將決定424個席次的歸屬，當中225席根據各黨得票率進行分配，199席是從各個選區選出。最終結果不會遲過8月5日公佈。烏克蘭的國會英、美等國家不同，只有一個議院。

這一屆議會選舉原擬十月舉行，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）以執政聯盟破裂為理由，在就任總統當天就宣佈解散國會並提前舉行國會選舉。

澤連斯基4月以壓倒性的優勢當選總統，在第二輪投票中，他的得票率高達75%，然而這不等於他執政全無阻礙。他跟其他候選人不同的是，他不是來自大政黨、沒有實際從政經驗，他在國會中亦沒有盟友。國會議員不論對他或是他的施政計劃都是予以忽略。

如人民公僕黨（Servant of the People）取得國會逾半席次，這將意味他可扭轉這一局面。他不需與其他黨派合組政府，甚至可以順利通過他推動的議案。不過《基輔郵報》報道認為，該黨將無法成為國會多數派，最有可能跟它合組政府的，會是另一個名為Vakarchuk』s Voice的新政黨，但倘若它無法打入議會，人民公僕黨有可能要考慮跟建制派或親俄勢力結盟。