中國駐俄大使李輝將離職　離任前刊文批美國出爾反爾

中國駐俄大使李輝即將離任，在離任前，他在俄媒刊文談中美貿易戰，並批美國出爾反爾。

中國駐俄羅斯大使館7月22日在社交網絡微信公眾號上透露，2019年7月15日，中國駐俄大使李輝與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）辭行。

李輝感謝俄羅斯外交部長拉夫羅夫和俄外交部對中國駐俄使館和他本人工作的支持與幫助。李輝表示，擔任中國駐俄大使十年來，中俄全面戰略協作夥伴關係始終保持高水平運行，兩國元首建立了密切的工作關係和深厚的個人友誼，雙邊各領域務實合作蓬勃發展。不久前，兩國元首共同宣佈，中俄全面戰略協作夥伴關係進入發展新階段。這一切都離不開俄外交部和外長先生本人的大力支持與幫助。

拉夫羅夫高度評價李大使在十年任期內的出色工作及為促進俄中關係發展所作的積極努力和重要貢獻。拉夫羅夫表示，俄外交部和他本人將繼續同中方同事一道，為促進俄中全面戰略協作夥伴關係發展、深化俄中人民傳統友誼不懈努力。雙方還就雙邊關係和共同關心的國際問題交換了意見。

在即將離任之際，李輝7月19日還在俄羅斯國際文傳電訊社發表了題為《合作共贏才是越走越寬的正道》的署名文章。

文章説，2017年以來，中國積極迴應美國經貿關切，以極大的誠意和耐心與美方開展了多輪磋商，力圖彌合分歧、解決問題。但中方的誠意並沒有得到美方的對等迴應，美方經常做不利於談判的事情，幾次出爾反爾，完全缺乏磋商的誠意與決心，還對中國華為公司進行了不遺餘力的「圍剿」，禁止美國企業向華為出售技術或配件，並宣稱華為設備存在安全隱患，要求各國與其聯合抵制中國華為公司。

文章稱，面對美國的制裁，華為依然強勁發展。在美國施壓下，仍有很多國家不懼壓力，毅然選擇了華為。5月底，英國電信運營商EE表示將會繼續使用華為設備。6月初，馬來西亞與華為簽署一系列合約。俄羅斯第一大運營商MTS也與華為達成戰略合作。6月15日，西班牙電信運營商宣佈與華為合作，開啟本國5G網絡建設。7月，摩納哥成為歐洲乃至全世界第一個實現5G全覆蓋的國家，這是該國主要運營商摩納哥電信恰是基於華為的技術實現的。

文章還指出，華為是在網絡通信技術領域走得最遠的中國民營企業，並站到了5G網絡技術的前沿，是為積累人類科技進步做出了貢獻的當代先行者之一。中國的5G發展必將影響到全球的5G進展。

文章強調，貿易戰和保護主義違反世界貿易組織規則，嚴重干擾全球產業鏈和供應鏈，損害市場信心，給全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰。事實證明，中美合則兩利、鬥則俱傷。

在中美貿易戰的過程中，俄羅斯方面也多次表態。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）説，俄羅斯心向着戰略伙伴中國，但是沒有理由去幹預中美談判進程。「在這種情況下，我們的心向着我們的戰略伙伴，這毫無疑問。」