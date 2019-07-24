俄羅斯否認入侵任何國家領空　公佈證據指韓機跟隨

俄羅斯軍機被指在7月23日入侵韓國領空，遭韓國軍機警告射擊驅趕。俄羅斯公開影片，其中一段看見兩架在不遠隨跟隨的韓國軍機，其間沒看見韓國軍機作出任何射擊警告。不過影片是在圖-95戰機拍攝，並非被指入侵領空的A-50預警機。

▲俄羅斯國防部發布的影片，在36秒可見從TU-95機窗看見的韓軍機。

俄羅斯國防部釋出的短片中，可見俄羅斯轟炸機TU-95的起飛，及一同參與訓練的中國轟-6轟炸機。其中一段片段看見兩架不遠隨跟隨的韓國軍機，其間沒看見韓國軍機作出任何射擊警告。不過拍攝的位置是TU-95，並非被指入侵領空的A-50。

俄羅斯與中國軍機，在7月23日進行共同訓練，俄羅斯一架A-50預警機兩度闖入獨島（日稱竹島）領空，遭韓國空軍發射360多發機槍彈示警驅趕。韓國已召喚中俄兩國大使，提出抗議。

國防部發表聲明，表示俄軍機並無入侵任何韓國或日本的領空，並反指韓軍機的行為不專業且危險。同時稱俄軍機航行的路線距離獨島25公里，屬日本海的公海上空，不承認韓國劃設的防空識別區。

俄羅斯國防部同時表示，與中國空軍的共同任務取得成果，未來將繼續與中方深化合作。

中俄趁日韓不和時試探？

事件引來熱烈關注討論。事件特殊除因為空中開火示警罕有外，韓國過去甚少與俄羅斯發生直接衝突。入侵領空亦因主權爭議問題，牽扯日本在內。有分析指中俄或正趁日韓不和試探對方，亦有分析指這可能與美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）訪問日韓有關。

同時因中俄共同執行任務罕見，有意見亦指事件帶出另一訊息，日韓需停止互相攻擊，聯合制衡中俄維繫東北亞和平維定。