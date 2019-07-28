法國財長：將繼續開徵數碼税　勿將關税混為一談

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）7月27日表示，法國將會繼續向大型科技公司開徵數碼税，並促請美國不要將貿易關税牽涉於討論之中。

美國總統特朗普（Donald Trump）26日威脅向法國紅酒徵税報復。勒梅爾回應指，開徵公平的數碼税符合利益，呼籲美國不要將貿易關税和數碼税混為一談，關鍵問題在於如何就公平徵收數碼服務取得共識。

勒梅爾重申，總統馬克龍（Emmanuel Macron）保證，如果經濟合作與發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）就徵收數碼税達成協議，將撤銷國內數碼税。他又指，法國希望七國集團（G7）各國領袖能夠於8月舉行的峯會上，同意徵收數碼服務的原則。

特朗普表示，如果任何人向美國的科技公司徵税，那應該是他們的祖國美國。他指，美國將會於短時間內宣佈實際措施，回應馬克龍的愚蠢行為。滴酒不沾的特朗普更指，美國紅酒比法國紅酒更好，暗示或向法國紅酒徵税報復。

兩周前，法國參議院通過開徵數碼税，對大型科技公司在法國賺取的收益徵收3%税款。其他歐盟國家，包括奧地利、英國、西班牙和意大利，均宣佈計劃開徵數碼税。

（路透社／美聯社）