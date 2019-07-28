以色列宣佈成功測試「箭-3」導彈防禦系統

以色列國防部7月28日宣佈，「箭-3」導彈防禦系統已在美國阿拉斯加通過一系列測試， 該國總理內塔尼亞胡指它「在大氣層上以前所未有的高度和速度攔截彈導導彈」。

以色列及美國最近數週在阿拉斯加祕密測試「箭-3」導彈防禦系統。圖為路透社7月28日取得的「箭-3」照片。（Reuters）

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在28日的每週內閣會議指出，最近數周美以就「箭-3」（Arrow-3）導彈在阿拉斯加進行3次祕密測試，「結果的成功超乎想像」。他又説：「今日以色列已有抗擊可能由伊朗或其他任個地方發射的導彈的能力」。

「箭-3」導彈防禦系統是以色列航空太空工業公司（Israel Aerospace Industries，IAI）設計，由IAI及美國波音公司（Boeing Company）製造。它是比「箭」（Arrow）及「箭-2」（Arrow-2）更先進的型號，2017年起部署在以色列的空軍基地。美以研發「箭-3」，旨在做到擊落仍在大氣層外、來犯以境的導彈。

美國導彈防禦局（Missile Defense Agency）稱系統可攔截大氣層外的導彈，是發展相關系統的里程碑。美方將致力協助以色列提升導彈防禦能力。