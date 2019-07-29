約翰遜訪蘇格蘭爭取支持　擬公佈地區投資計劃

英國新任首相約翰遜（Boris Johnson）會在當地時間7月29日首度以首相身份訪問蘇格蘭，他會承諾強化政府與蘇格蘭的聯盟，以及為改善蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭經濟推出價值3億鎊的投資計劃。

外界預期約翰遜會在訪問蘇格蘭一個軍事基地時，公佈這個名為「增長交易」（Growth Deals）的3億鎊投資計劃。他之後數天會訪問威爾斯，跟農業羣體會面，然後轉往北愛爾蘭，討論恢復分享權力的議題。

約翰遜當選前後都不止一次説，不論英國會否與歐盟達成協議，英國都會在10月31日卸下歐盟成員國的身份。他的取態已導致蘇格蘭不滿。蘇格蘭在2014年公投時以55%對45%反對獨立，2016年以62%的票數公投支持英國留歐。

英國新任首相約翰遜（Boris Johnson）7月29日訪問蘇格蘭，圖為他7月27日在斯特雷特弗德（Stretford）與大學畢業生會面。（Reuters）

約翰遜當選前後，已有要求蘇格蘭再舉行獨立公投的聲音出現。贊成的意見認為，如英國10月底硬脱歐，這是違反當地人的意願。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）上週去信約翰遜，指硬脱歐傷害當地經濟，她會繼續為第二次獨立公投做準備。

約翰遜此時公佈3億鎊的投資計劃，大有希望藉此説服當地不要再舉行獨立公投的意味，然而蘇格蘭的立場是顯然而易的強硬。在他會與施雅晴會面前夕，英國《太陽報》引述消息人士報道，她之前在與約翰遜通電話時，已就無協議脱歐大力反對。