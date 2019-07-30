特魯多否認下令干預加前駐華大使言論 談對孟晚舟案立場

加拿大總理特魯多7月29日否認曾下令干預加拿大前駐華大使評價中加關係的言論，並指出，加拿大政府對孟晚舟案的立場沒有發生變化。

中加關係惡化後，特魯多政策遭到加拿大國內多方批評。（VCG）

加拿大廣播公司（CBC）7月29日報道，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）當地時間7月29日在温哥華出席活動時，否認總理辦公室曾指示加拿大全球事務部官員，讓兩位加拿大前駐中國大使馬大維（David Mulroney）及趙樸（Guy Saint-Jacques）在評論加拿大對中國政策時保持謹慎。

特魯多表示：「我能證實總理辦公室沒有指示這件事發生。我們作為一個政府，正如很多人知道的那樣，廣泛與各利益相關方合作。我們相信讓第三方專家廣泛參與重要事務，對加拿大民眾最為有利。」

特魯多還被問及加拿大政府是否會改變策略，要求美國取消引渡孟晚舟，以緩解中加緊張關係，特魯多的迴應未顯示加拿大會改變立場。他説：「加拿大是法治國家，我們的國家尊重獨立司法。我們會持續努力並希望獲得積極結果，我們也會繼續與被拘捕的加拿大公民堅定地站在一起。」

加拿大《環球郵報》此前報道稱，曾在2009年至2012年期間擔任加拿大駐華大使的馬大維（David Mulroney）稱，他7月19日接到加拿大全球事務部亞太區助理副部長託佩爾（Paul Thoppil） 的電話，以傳遞總理辦公室的要求。

託佩爾在電話中表示，鑑於加中緊張關係和10月份加拿大大選的臨近，馬大維近期應謹慎發言，建議他未來評論加拿大中國政策前，最好先向外交部門通報，確保與加拿大政府同調。

馬大維稱總理辦公室的這一要求讓他感覺非常不舒服，所以他拒絕服從。他認為渥太華所要求的隱含意思是，加拿大外交部要先審核他的評論。

託佩爾還稱，馬大維的公開言論，比如加拿大人應該避免不必要的中國之行等建議，與加拿大駐北京大使館的説法發生了衝突。「我們很驚訝你對訪問中國持負面態度，這與大使館的建議背道而馳……你的評論可能會讓我們更難落實我們的對華政策——與中國接觸」。

趙樸也表示，加拿大全球事務部官員也曾就同樣議題聯繫過他。

加拿大外交部長弗裏蘭（Chrystia Freeland）7月25日稱，她本人及總理辦公室都未曾就上述兩位加拿大前外交官評論加中關係施加壓力。

加拿大眾議院外交委員會7月30日將討論此事，並決定是否展開調查，在該委員會的9位成員中，執政自由黨擁有5個席位。

2018年12月應美國要求，加拿大以涉嫌違反對伊朗制裁為由，逮捕中國移動通訊設備製造商華為高管孟晚舟。此後，中國以涉及國安問題為由，逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。

與此同時，因在進口產品中發現有害物質，中國先後對加拿大多種農產品和肉類關閉市場大門。中加關係惡化後，馬大維及趙樸曾多次就加拿大對中國的政策做出評論。