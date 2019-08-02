【中美貿易戰】特朗普追加關税　否決財長提議　拒預先知會北京

美國總統特朗普8月1日宣布向3000億美元中國貨品徵收10%關税，9月1日生效。彭博社引述知情人士報道，中方在上海磋商並無提出新方案，最終特朗普拒絕財長姆努欽（Steven Mnuchin）的建議，在未有預先知會北京的情況下宣布追加關税。

報道指，姆努欽和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在上海與中方代表磋商期間，中方並無提出新方案。中國官員亦在上海指出，北京進行任何改革前，華府必須撤銷所有關税，但美國早已表明反對。

美國官員向特朗普匯報指，中方談判代表拒絕承諾改善知識產權法律和打擊販運芬太尼，亦未承諾在達成全面協議前增構美國農產品。白宮雖然形容上海磋商「有建設性」，但特朗普認為美方其實是空手而回。

據指，姆努欽和萊特希澤啟程前往上海前，已知道特朗普考慮追加關税。特朗普聽取簡報時，姆努欽建議宣布加徵關税前預先知會北京，但特朗普拒絕。署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）亦提到加徵關税對市場的影響，但特朗普仍決定在姆努欽、萊特希澤和馬爾瓦尼等人仍在橢圓形辦公室時，發送帖文宣布徵税。

中美結束上海磋商後，雙方分別表示9月會於華盛頓再舉行會談。報道引述美國政府消息人士指，計劃如期舉行新一輪談判。但特朗普和顧問認為中國有意拖慢談判至總統大選後，並顯得小心謹慎。他們表示，自大阪「習特會」後，中方未有兑現承租增購農產品，因而得出有關感覺，上海磋商的結果更是對此的驗證。