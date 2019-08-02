【中美貿易戰】特朗普向中國加徵新關税　美國政商界人士批評

美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日於Twitter宣佈，美國會在9月1日起向價值3000億美元中國貨品加徵10%的關税，引發美國政商界人士的抨擊。

美國服裝鞋襪業聯合會（American Apparel & Footwear Association）主席黑爾芬拜因（Rick Helfenbein）指，關税是向美國消費者加税，並指「總統決定繼續向辛勤工作的美國家庭增加這些額外費用，實在令人震驚。」

美國全國零售聯合會（NRF）表示，對政府的關税策略感到失望。聯合會副總裁弗倫奇（David French）指，「這些額外的關税只會威脅美國的就業機會，增加美國家庭日常生活用品的成本」。弗倫奇又指，「去年加徵關税並不見效，沒有證據表明，向美國企業和消費者另外增税，可以產生新結果。」

國際信評機構穆迪（Moody）警告，特朗普加徵關税會拖累全球經濟。助理董事總理達格爾（Elena Duggar）表示，在美國、歐洲和中國經濟已放緩的環境下，貿易緊張局勢的升級對全球經濟和供應鏈的影響將愈發明顯。她又指，對於美國電腦和電子產品、製造業、服裝和皮革等產業，關税會帶來負面影響。

參議院財政委員會的民主黨成員魏登（Ron Wyden）批評稱，「我一直主張對中國強硬，但是特朗普對中國在貿易上的欺詐行為束手無策，他只會提高關税。」