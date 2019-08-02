【中美貿易戰】白宮幕僚反對特朗普加徵關税　唯獨納瓦羅支持

美國總統特朗普8月1日宣布對中國加徵關税。《華爾街日報》引述知情人士報道，白宮大部份幕僚均反對有關決定，唯獨鷹派的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）支持。

報道指，貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）和國家安全顧問博爾頓（John Bolton）均反對加徵關税，但特朗普執意而行。當中只有納瓦羅支持加徵關税。

萊特希澤發言人埃默森（Jeff Emerson）回應指，萊特希澤支持總統的行動。

特朗普宣布，華府會在9月1日起向價值3000億美元中國貨品徵收10%關税。他表示，貿易談判代表回國後指與中國在將來簽訂協議問題上有建設性對話，但他認為中國早應在3個月前與美國簽訂貿易協議，不過北京方面在簽約前卻決定重新談判。

他提到，中國同意購買大量美國農產品，但沒有實現；再加上中國國家主席習近平曾說會阻止類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）出口到美國，不過至今仍沒做到，導致很多美國人喪生。

特朗普稱，目前貿易談判仍在進行，因此在這段期間，美國在9月1日起會向中國價值3000億美元的貨品徵收10%關税，這不包括本身已經面對25%關税的2500億產品。他希望與中國就全面的貿易協議有正面對話，並覺得兩國會有光明的未來。