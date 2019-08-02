【中美貿易戰】新一輪關税覆蓋範圍更廣　iPhone玩具衣服同遭殃

美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日再表明向價值3000億美元的中國加徵關税，預料9月1日實施。新一輪的關税，不單範圍更廣，牽涉更多消費者經常接觸的產品如科技產品、服飾等，另一方面，美國消費者的「負擔」也更大，皆因這一輪關税涉及的貨品種類，美國靠來自中國進口的比例較之前大大提高，意味商界更難找到替代品，對消費者也影響更大。

特朗普再向中國貨品加徵關税（Getty Images）

新一輪關税與以往有什麼不同？

新一輪的加徵關税可謂是第四輪，在此之前，美國已對總值約2500億美元的中國貨品加徵關税，前三輪的規模與涉及貨品分別是：

第一輪：2018年7月實施，向價值約340億美元的中國貨品加徵關税，涉及工程機械、鋼才、洗碗機等

第二輪：2018年8月實施，向價值約160億美元的華貨加税，涉及集成電路、煤炭、醫療器械、汽車等

第三輪：2019年5月實施，向價值約2000億美元的中國貨品加徵關税，涉及塑膠製品、電話零件、食品、傢俱等

至於這次準備實施的第四輪，規模是更大的約3000億美元貨品，涉及的產品類別也更貼近一般消費者，包括科技產品、服裝、日用品等。

彭博社便報道，蘋果公司產品的組裝工作主要在中國完成，這將使其成為最受影響的公司之一。

蘋果公司產品的組裝工作主要在中國完成，外界估計新關税會影響iPhone（Getty Images）

誰會受害？

特朗普想減少美國對華的貿易逆差，又想迫使外國企業的工廠撤出中國，但是在貿易戰中，美國一樣會受害，包括廣大的消費者。

日本政府7月底發表的世界經濟趨勢報告，便指出在特朗普政府實施的每一輪關税，涉及的產品類別，其對中國進口的依賴程度都更高，意味商家更難找到代替品。報告指出，第一輪對華關税主要針對工程機械商品，中國商品佔美國同類型進口商品6.2%，到了第二輪關税，針對的集成電路，同類比例升至12.5%。至於到了食品和傢俱為對象的第三輪關税，所佔比例再擴大至20.5%。

至於現在準備實施的第四輪關税，報告指，涉及的中國商品在同類型商品中所佔比例，更可以達到四成。在難以尋找替代品的情況下，這意味美國消費者的負擔將有所增加。

《日本經濟新聞》報道，針對總額價值約3000億美元的手機、手提電腦類中國輸美商品的第四輪關税一旦啟動，意味美國進口的手機和手提電腦中將有42%受到影響。