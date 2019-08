前赤柬領袖農謝病逝　終年93歲

前赤柬領袖、被視為波爾布特政權「二把手」的農謝逝世,終年93歲。 柬埔寨法院特別法庭發言人證實,他8月4日在高棉蘇聯友誼醫院去世,但沒公布他的死因。

柬埔寨法院特別法庭2016年11月維持對2名前赤柬領袖喬森潘與農謝終身監禁的判決。圖為兩人11月23日聽取判決時,面無表情。(AP)

推行極端共產主義的赤柬(Khmer Rouge)政權,由赤柬領導人波爾布特(Pol Pot)領導。它導致1975至1979年間約有200萬柬埔寨人死於過度勞動、飢餓、疾病和處決,死亡人數超越當時總人口的四分之一。

農謝(Nuon Chea)主導策劃、唆使及推動大屠殺。研究人員相信可說是波爾布特的左右手、以及身為「赤柬意識形態主管」的他有涉及清洗與處決行動。

他在越南1979年入侵以及推翻赤柬後,與追隨者躲到山上,2007年被捕。

對包括農謝在內的前赤柬領袖進行審訊的柬埔寨法院特別法庭(Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia,ECCC),2006年在聯合國支持下成立。柬埔寨法院特別法庭2014年及2018年先後裁定農謝與另一名前赤柬領袖喬森潘(Khieu Samphan)干犯種族滅絕、反人類罪、謀殺罪及政治迫害等,判處兩人終身監禁。農謝直到最後都拒絕認罪,亦沒有為發生在其眼下的罪行表示後悔。