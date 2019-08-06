中國商務部突然宣布：暫停新購買美國農產品

美國總統特朗普威脅繼續加徵關税後，遭到中國強硬回擊。中國商務部8月6日深夜突然宣布，中國相關企業暫停新的美國農產品採購。

綜合媒體8月6日報道，中國商務部官方消息顯示，由於日前美方宣稱擬對3,000億美元中國輸美商品加徵10%關税，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，國務院關税税則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關税，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。

中國是世界上最大的大豆進口國，全球最大的高粱進口國。（VCG）

與此同時，關於「美方稱中方無採購美農產品實際行動」說法。中國發改委相關負責人8月5日駁斥稱，中美兩國元首G20峰會會晤後至7月底，已有227萬噸美國大豆新裝船運往中國，預計8月份還會有200萬噸大豆裝船，雙方企業已籤協議的1,400萬噸大豆中將僅剩30萬噸9月份待裝船。

據該負責人透露，7月19日開始，中方相關企業持續就採購美國大豆、高粱、小麥、玉米、乙醇等農產品進行詢價。截至8月2日晚，已成交大豆13萬噸、高粱12萬噸、乾草7.5萬噸、小麥6萬噸、豬肉及製品4萬噸、棉花2.5萬噸、乳製品0.57萬噸、加工水果0.45萬噸、新鮮水果0.04萬噸。這些成交的農產品，均由中方企業向國務院關税税則委員會申請排除進口加徵關税。

此前，特朗普（Donald Trump）8月2日威脅要對3,000億美元中國輸美商品加徵關税。知情人士透露，特朗普認為中國國家主席習近平的「步子不夠快」。在與顧問激烈討論後，不顧反對執意對華加徵新關税，堅持認為關税是迫使中國同意美國要求的最好方法。

美國政府希望，中國會因為擔心關税對經濟增長造成影響而被迫做出讓步。不過，分析人士都在懷疑，特朗普的戰術能否奏效。

英國《金融時報》稱，特朗普的最新關税舉措表明，兩個爭吵不休的大國之間的信任已經崩潰。貿易戰正進入前所未有的未知水域。特朗普關於中國將會屈服的假設已被證明是一廂情願。相反，北京方面拒不妥協，排除了立即讓步的可能性。

8月4日，美國白宮貿易與經濟事務顧問納瓦羅（Peter Navarro ）在「福斯新聞周日」節目中，細數中國犯下的「七宗罪」。強調中國必須停止這些不當行為，美中貿易戰才會結束。