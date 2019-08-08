萊特希澤匆忙籌備中國3000億商品徵税清單　與特朗普爭執內情流出

白宮人士對媒體透露，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）正加緊趕製最終版、數千種中國商品的徵税清單，計劃近日內公布於眾，但在這件事上，特朗普可謂孤家寡人。

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美國彭博社8月8日消息稱，白宮消息人士透露，特朗普（Donald Trump）政府正在匆忙完成對中國3,000億美元商品徵税清單的最終版，以便三週後能照計劃用上。與此同時，美國企業仍然在做最後的努力，向政府遊說、申請豁免對華關税。

白宮8月1日內部磋商的知情人士對彭博社說，聽到特朗普確定要推進對中國商品全部剩餘數額徵税的決定，萊特希澤當下的反應是吃了一驚，隨後萊特希澤表示反對徵新税，並與特朗普爭論起來，萊特希澤建議說，6月才將2,000億美元中國商品的税率從10%抬高到了25%，應當先緩一緩、耐心等等看這一波舉措給中國經濟帶來的刺痛效果如何。

而現在萊特希澤正和屬下員工一起，加緊趕製清單，將對華3,000億美元關税聽證會和公眾評論期間內新添的種類加入最初版3,800例擬徵税的中國產品清單中。

知情人士還對彭博社說，整個美國貿易代表辦公室（USTR）計劃這周或者下週一開始就發表最終版清單。

此刻，美國企業正在遊說特朗普政府不要推進徵税，或是將已徵税清單上自己企業需要進口的產品劃掉。企業對特朗普一個月一變的、突然的決定表示不滿，彭博社消息稱，8月7日在「關税傷害美國心」貿易遊說組織的電話新聞發佈會上，國家零售業協會代表高德（Jon Gold）說：「公司無法追着（特朗普）推特（Twitter）做打算。都是白紙黑字、正在執行的合同，貨船已經在海上了。」

美國佛羅里達州簡單快樂（Basic Fun！）玩具公司總裁福爾曼（Jay Foreman）則說，公司別無選擇，只能按照徵税的百分比換算的金額來裁員，「我們的玩具不是靠北極精靈世界的小矮人們生產出來的。」「是美國工人在設計、改進、銷售、運輸、派送我們的玩具。」

加利福利亞州音頻公司JLab總裁克萊默（Win Cramer）透露此刻企業家們的心態稱：「對於還沒到來的事，我們是不知道答案的。畢竟這些決定都是一條推特的事，他們（白宮）也可能用下一條推特輕易地反口。我們目前保持觀望模式——走着瞧。」

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）8月6日接受美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）電視採訪時已釋放口風說：「總統和我們的團隊正計劃接待中國9月來訪。能朝向好的協議推進是很積極的事，也可能將會改變徵税的事。」特朗普8月1日下午13時26分，不止發送了威脅將對華3,000億美元商品徵税的推特，還留有餘地說：「我們期待繼續與中共就全面貿易協議進行積極對話，能感到我們兩國之間的未來將會是非常光明的未來！」