巴基斯坦宣布降級外交關係中斷貿易往來 印度回應

印度日前宣布取消印控克什米爾的自治特權，這引發了巴基斯坦的強烈不滿，巴基斯坦宣布降級兩國的外交關係，印度方面8月8日做出了回應。

印度外交部當地時間8月8日發表聲明稱，對於巴基斯坦會消極看待取消「查謨和克什米爾邦」（即印控克什米爾）的「特殊地位」的態度，印度表示並不感到意外，巴基斯坦稱印度做法違反聯合國決議「不符合事實」。此外，聲明還稱，印度近日做出的決定是「內部事務」，有關印度憲法的問題是其「主權問題」。

聲明還要求巴基斯坦重新考慮做出的決定。

印度和巴基斯坦在克什米爾地區素有主權爭端，兩國曾為此爆發多次戰爭。1972年印巴簽署《西姆拉協議》，雙方重新設立控制線，將克什米爾分為兩個部分。近年來，克什米爾地區形勢總體緩和，但印巴在這一地區的衝突仍時有發生。最近一段時間，印控克什米爾地區的局勢再次出現緊張。8月2日，印度政府宣布，鑑於印控克什米爾地區面臨恐怖主義襲擊的巨大風險，決定在這一地區主要城市和安防薄弱地區增兵2.8萬人。3日，印度政府又發出警告，稱出於「緊張局勢加劇」和「可能發生動盪」考慮，建議遊客和朝聖者立即離開這一地區。

5日，印度政府宣布廢除當前執行的憲法第370條，取消此前憲法賦予印控克什米爾地區的特殊地位，並宣布這一地區將會重新組建成為兩個聯邦直轄區。此前印度憲法第370條規定，除國防、外交和通信等領域外，印度憲法中的所有規定在這一地區都不適用。條款被廢止後，印度憲法將適用於這一爭議地區。

鑑於近期克什米爾事態升級，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）8月7日在總理府主持召開了國家安全委員會會議，討論了印度政府單邊非法行動引發的緊張局勢，以及印控克什米爾地區和印巴實際控制線的局勢。巴基斯坦總理辦公室會後發表聲明，巴方決定降低與印度的外交關係級別，並中斷雙邊貿易。

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）說，巴基斯坦會立即降低與印度的外交關係級別。我們決定立即中斷與印度的雙邊貿易。

當天晚間，巴基斯坦外交部發表聲明說，根據國家安全委員會的決定，正式驅逐印度駐巴基斯坦高級專員，並召回巴基斯坦駐印度高級專員。在印巴，高級專員為大使級外交官。

巴基斯坦總理辦公室的聲明中還宣布採取其他三項行動，包括檢討雙邊安排；將情況向聯合國及其安理會呈報；以及將在今年8月14日巴基斯坦獨立日當天，聲援克什米爾地區民眾「爭取自決權利的正義鬥爭」。此外聲明提到，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗已經命令軍隊保持警戒狀態。