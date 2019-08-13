高盛：華為90天緩衝期將滿　中美貿易戰下週或再次升級

美國政府對於華為的90天禁令緩衝期即將到期，高盛認為，美方不會再對華為禁令繼續延期，中美貿易戰將更加惡化。

綜合媒體8月12日報道，高盛首席美股策略師科斯汀（David Kostin）警告，中美貿易爭拗下週可能惡化，因為美國政府對於美國企業向華為出售產品的豁免將於8月19日屆滿。

美國市場觀察網站報道稱，科斯汀在向客戶發出的報告中指出，最近幾周，中美貿易爭端不斷升温，幾乎要升級為全面的經濟衝突。但是值得注意的是，8月19日將是另一個關鍵日子，因為美國政府給予華為若干出口禁令的90天禁令款衝期將於當天屆滿。

科斯汀表示，8月19日對於股市投資者來說是關鍵性的一天，這可能是新一波股市動盪的導火線。

科斯汀認為，美國政府不大可能延長有關寬限期，如果美方未能延長對華為的寬限日期，那麼中國很有可能會公布報復舉措。

文藝復興宏觀研究公司（Renaissance Macro Research）的政策分析師帕夫利克（Stephen Pavlick）在給客戶發送的報告中指出，美國對於華為的禁令緩衝期限可能不會繼續。分析師認為，對於特朗普來說，可能華為是一個比關税還要重要的對付中國的籌碼。

美國5月中旬公布了對華為的封殺令。美國總統特朗普（Donald Trump）5月16日簽署了一項行政令，將禁止美國使用「外國敵手」生產的電信設備。美國商務部也正式將中國華為公司與20多個國家的68家子公司列入所謂的「實體名單」，這項行動將讓華為從美國企業購買零部件的難度加大。

美國商務部5月20日又發佈為期90天的「臨時通用許可」，推遲對華為及其附屬公司現有在美產品和服務所實施的交易禁令。

華為創始人任正非在接受採訪時表示，這個90天對華為已經沒有多大意義，因為華為已經做好了準備。

此外，隨着貿易戰的不斷升級，外界對中美能順利達成貿易協議的預期也在降低。

瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤在最新報告中稱，儘管美國依然表示希望同中方繼續展開經貿磋商，但美國是否真的希望達成貿易協議並不清晰，而且近期摩擦升級或令中方立場更趨於強硬。現在的基準預測情形是短期內中美無法達成貿易協議。