特朗普推遲對華加税內情披露：美弱點暴露無遺　或被中國利用

美媒稱，特朗普突然宣布推遲對部分中國商品加税計劃，顯示出他已真正認識到關税正在傷害美國企業與消費者，此外，美股近日劇烈波動也是重要因素；特朗普暴露了美國的弱點，可能會被中國利用。

關税傷害到美國消費者，特朗普感受到壓力。（AP）

特朗普已真正認識到危機

美國《華爾街日報》8月13日報道稱，特朗普（Donald Trump）政府突然宣布推遲對大約1,560億美元中國商品加税計劃，稱此舉是出於對不斷升級的貿易戰可能在假日購物季前對美國企業和消費者造成影響的擔憂。

特朗普8月13日對記者說：「我們這樣做是為了聖誕節，以防一些關税對美國消費者產生影響。」

但報道稱，根據熟悉決策內情官員透露，還有其他決定性的因素，包括本月美中貿易戰升級以來美股最近劇烈波動。在8月13日前，自7月底令人失望的上海貿易談判以來，道瓊斯工業平均指數已下跌逾1,000點。

一位參與談判的官員說，美國進口商抱怨說，他們已經鎖定了從中國購買季節性商品，並將不得不承擔關税成本，或將其轉嫁給消費者。

另一位政府高級官員也表達了同樣的觀點。他說，暫緩執行不應被視為向北京伸出的橄欖枝。

美國官員稱，美國正準備於9月份在華盛頓主持召開美中下一輪貿易談判，但是如果中國繼續抵制為確保美國企業公平競爭而進行的結構性改革，「談判不會有任何結果。」

對貿易戰至少按下暫停鍵

美國彭博社報道稱，8月13日的行動至少是自特朗普8月1日威脅對華加税以來，在雙方高級官員進行首次電話交談之際，他對貿易戰至少按下了暫停按鈕。

但是雙方是否取得任何進展並不清楚，一些分析人士認為，13日的行動顯示出特朗普存在國內政治弱點，差不多算是對中國伸出的橄欖枝。

外交關係委員會（Council on Foreign Relations）的貿易專家奧爾登（Edward Alden）表示，這顯示了特朗普政府對中國貿易戰略日益混亂。不管特朗普說了什麼，這是特朗普真正了解關税正在傷害美國企業與消費者的清晰信號。

特朗普眨眼或被中國利用

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道稱，華爾街一些有影響力的聲音說，特朗普在最近一次與中國的對話中眨眼，顯示出美國能夠承受多大的痛苦。中國可能會利用這一點。

賣空者查諾斯（Jim Chanos）發推特（Twitter），暗示稱習近平可能會將此視為美國可能屈服於足夠壓力的信號。

一些投資者認為，這是這樣一種信號，即雖然白宮自稱中國將承擔關税的衝擊，但貿易戰卻是真正在傷害美國消費者。