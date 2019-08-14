特朗普推遲徵税只是煙霧彈　美官員披露貿易談判無大進展

雖然美國政府宣布對華部分商品推遲徵收關税，但美國高官透露不能將此視為美國對華和解手段，並披露有關談判進展的相關內幕。

在中美經貿牽頭人通話後，特朗普宣布推遲對華部分商品徵税。（AP）

綜合媒體8月14日報道，在中美貿易談判代表通電結束後，美國貿易代表辦公室（USTR）發表聲明稱，決定推遲對部分中國產品徵收關税。但這一舉措並未能大幅改變當前中美貿易談判的僵局。

USTR聲明顯示，中國產手機、筆記本電腦、玩具等商品的關税適用日期被推遲至12月15日，這些商品2018年的進口美國規模約為1,560億美元。

美國總統特朗普（Donald Trump）於8月13日發表講話稱，「（推遲對華部分商品加徵關税）目的是為了聖誕消費季，確保人們不會受到影響」。

但韓國《東亞日報》8月14日報道指出，並不是所有的商品都獲得了推遲徵税。雖然美國推遲對137億美元規模的紡織品、服裝等商品的加徵關税，但對相關商品中約390億美元規模的產品仍然徵收關税。

此次推遲關税措施是在特朗普宣布自9月1日起對中國3,000億美元規模中國產品徵收10%關税後的第11天。按照計劃，美國實際上對所有中國進口商品都適用高額關税。這一舉動不僅對中國是嚴重打擊，對美國來說不良影響也不可避免。

韓國《亞洲日報》就曾指出，若在中國工廠組裝的美國智能手機製造商蘋果（Apple Inc.）旗下iPhone手機產品，那麼iPhone手機的價格也會隨之上漲，蘋果股價一度暴跌。但此次iPhone手機也被指定為推遲徵税商品，蘋果股價也上漲4%。

儘管有聲音對美國推遲對華部分商品徵税持樂觀態度，認為這將推動新一輪面對面談判取得成果，但也有分析認為，此次特朗普的讓步是否能推動持續一年多的中美貿易矛盾解決還不確定。

據美國政府一位消息人士稱，「不能將推遲徵税視為美國政府對華和解手段」，他表示美方正在為9月談判做準備，但也指出「若中國不改變態度、仍拒絕做出結構性改革以保障公平競爭，無論（貿易談判）怎樣討論也不會有進展」。