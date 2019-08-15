宣布部分撤回對華關税　美各界強烈批評特朗普隨心所欲

美國總統特朗普（Donald Trump）在半個月內先宣布對華商品加徵關税，又宣布撤銷或延遲部分對華商品徵税，看起來十分「隨心所欲」。但美國經濟因特朗普任意的舉動受到巨大影響。

半個月內，美國總統特朗普先是宣布將從9月1日起對剩餘中國輸美商品加徵10%關税，又將徵税日期延後至12月15日，同時取消對部分商品加徵關税。特朗普的一系列突發舉動就像一個名叫「特朗普」的兒童擅自攜帶「關税炸藥」玩耍，而現在這名兒童被炸傷了。

美國經濟或陷入衰退

8月14日，紐約股市三大股指暴跌。其中，道瓊斯工業指數跌幅達2018年10月以來最大，標準普爾500中股票指數創兩個月以來新低。

分析認為，美國國內對經濟衰退的擔憂迅速升温，這不僅是由特朗普指正初期大規模減免税收等經濟刺激政策所致，也和美中貿易戰激化有重大關聯。特別是特朗普過度相信美國經濟而擅自引爆關税炸彈的行為，或將進一步加劇美國經濟的收縮。

除此之外，《華爾街日報》近日公布的經濟學家調查顯示，預計未來12個月美國經濟陷入衰退的概率已從7月份調查時的30.1%升至33.6%，為該報2011年調查以來最高水平。

根據美國最大的貿易行業協會「關税傷害美國腹地」的統計，自美國挑起中美經貿摩擦以來，美國經濟已經損失超過300億美元。

《華爾街日報》曾發社論警告，美國政府錯誤的貿易政策可能導致美國經濟陷入衰退。文章指出，自2018年美國對外貿易摩擦升級以來，美國企業的信心和資本支出逐漸下降，並開始對美國經濟增長產生負面影響。目前，美國經濟增速已從近3%放緩至2%，每月平均新增就業崗位也從2018年的22.3萬個降至今年的16.5萬個。

特朗普「一意孤行」遭強烈批評

對於特朗普的「一意孤行」加徵對華關税、不斷升級對華經貿摩擦的舉動，美國媒體和業界心中自有「一杆秤」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）指出，「與之前對中國加徵的關税類型不同，新徵收關税的對象是消費品」，「這意味着電子產品、服裝等產品的價格可能更高」，也就是說，對華加徵關税最終將由美國進口商支付新的關税。

美國消費者新聞與商業頻道網站（CNBC）進一步指出，「企業主們對政府的主張越來越失望。許多美國公司的供應合同是以美元為基礎的。」他們不認為人民幣貶值可以彌補他們支付的關税。CNBC援引數據稱，到目前為止，美國納税人已經為政府的關税政策支付了270億美元，其中大部分來自對中國加徵的關税。

美國FNC新聞頻道主播則直言不諱得表示，「為關税埋單的不是中國政府或中國人，而是美國人」。

同時，為應對特朗普任意對華投擲關税炸彈施壓中國的行為，中國國務院關税税則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關税，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

消息一出，美國農業界再次發出擔憂之聲。《華盛頓觀察者報》指出，對美國中西部農民來說，政府發動的貿易戰已經給他們增加了很多負擔，迫使一些人身負債務或走向破產。

擔心賠錢的不只有農民，事實上，美國各行各業都深受政府任意對華加徵關税之苦。美國《紐約時報》甚至發文稱「如何阻止總統貿易戰的瘋狂？」並引用美國專家觀點表示，建議加強國會權利，限制特朗普的「肆意妄為」。