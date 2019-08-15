特朗普推遲加税暴露軟肋被指怯戰 中國或不會做讓步

中國專家認為，特朗普推遲對1,560億美元中國商品加税，被北京認為是緩和貿易戰的步驟。有美媒稱，特朗普是一時膽怯。美國商務部長羅斯透露，北京尚未做出讓步。

中美曾在大阪習特會達成貿易戰休戰的協議。（新華社）

美國《華爾街日報》8月14日報道稱，中國專家稱，美國特朗普（Donald Trump）政府推遲對1,560億美元中國商品加税，被北京認為是緩和貿易戰的步驟，提高了中國派出談判代表，參加9月份貿易談判的可能性。

北京智庫中國與全球化研究中心主任王輝耀表示，特朗普政府在加税上立場後退是尋求「休戰」的舉動，「這是在9月份繼續會晤一種保全顏面的姿態。」

專家稱，雖然一位美國高級官員明確表示，暫緩執行加税並不意味着向北京伸出橄欖枝，此舉可能在中國被視為一種和解姿態，也是一種含蓄的承認，即通過對中國商品徵收關税，美國將損害自己的經濟。

評論稱，對於中國來說，特朗普政府推遲加税，給了中國一些喘息空間。在中國經濟開始發出警告信號之際，這也可能有助於防止貿易戰升級。中國於北京時間8月14日公布的一些經濟數據顯示，中國經濟正在迅速走弱。

美國商務部長羅斯8月14日在接受美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）表示，在美方推遲加徵關税後，中國還沒有做出相應的讓步措施。

羅斯表示，現在就美中兩國的貿易談判處在什麼階段下結論還為時過早，並透露雙方還沒有確定下一輪面對面談判的時間。

羅斯說：「除非雙方都對一些事表示同意並正式宣布，否則要說我們處在談判的什麼階段還不成熟。」

美媒稱，特朗普在關税問題上的說法和做法受到批評。美國新聞網站VOX8月13日報道稱，特朗普在關税問題上的後撤讓中國領導人獲得了一個及時的宣傳得分。但關鍵問題是，美中貿易戰沒有任何問題得到解決，特朗普只是在看不到盡頭的一場相互有害的衝突中一時膽怯了。