高文浩：外洩文件為無協議脱歐的「最差情況」　有誇大成分

英國《泰晤士報》引述一份政府外洩文件，指英國若無協議脱歐，將可能陷入糧食、燃料、藥物短缺等情況。內閣大臣高文浩（Michael Gove）證實文件是約翰遜上任前評估，無協議脱歐的最壞情況。

約翰遜啟程前往柏林和巴黎，分別與默克爾及馬克龍會面，並參與七大工業國峰會，遊說歐盟領袖重啟脱歐談判。（路透社）

政府外洩文件指出，若英國在無協議下硬脱歐，預計多達八成半貨車無法通過法國海關。這可能令港口運作大受影響，估計情況將長達3個月。而因恢復進口關税關係，英國將可能陷入糧食、燃料、藥物短缺。

同時因愛爾蘭與北愛爾蘭之間恢復「硬邊界」，可能引發新一輪示威活動，公共秩序及社區或陷入混亂及緊張。

稱只是舊文件並有誇大成分

內閣大臣高文浩8月18日回應事件，證實文件是首相約翰遜上台前已制定，就無協議脱歐評估的最壞情況。高文浩稱當中一些情況被誇大，約翰遜上任後，已就相關工作加快進行。不過他承認，無協議脱歐會為英國帶來一些「阻滯」。

英國《衛報》引述消息指出，文件可能是由一名前部長洩漏，意圖影響英國與歐盟談判。

約翰遜啟程前往柏林和巴黎，分別與德國總理默克爾及法國總統馬克龍會面，並出席將於24日在法國舉行的七大工業國（G7）峰會，預料約翰遜將遊說歐盟領袖，重新談判脱歐協議。