澳洲宣布加入美國海灣護航聯盟

曾對美國派艦船到霍爾木茲海峽參加護航行動的要求態度冷淡的澳洲8月21日突然轉變態度，宣布加入美國的海灣「護航」行動。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）21日早上宣布，該國將派遣一艘護衛艦和一架偵察機前往海灣地區，以支持華盛頓在霍爾木茲海峽的「護航」行動。

莫里森稱：「政府已經決定，與我們的國際夥伴合作並做出貢獻，符合澳洲的國家利益，但我們的貢獻範圍有限，而且時間也有限。」

自伊朗扣押一艘英國油輪之後，美國一直遊說盟友組成護航艦隊，不過主要護航行動將由盟友執行，美國主要向盟友提供情報訊息。

7月底，英美等國在巴林開會討論組建聯合艦隊在霍爾木茲海峽「護航」的計劃。美國還以書面形式向德國和其他盟國提出了這一要求。

早前，德國明確拒絕加入「護航」行動。澳洲防長雷諾茲（Linda Reynolds）8月4日曾說，「美國提出的要求非同小可而且非常複雜。這正是我們目前為何正非常慎重考慮該要求的原因，澳方尚未做出任何決定。」

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）8月14日表示，海灣地區國家可以通過對話與合作確保本地區的和平穩定，所謂的「護航行動」不會給地區帶來任何好處，海灣地區不需要外部勢力介入。他提醒地區國家不要掉入美國設下的「陷阱」。