特朗普批丹麥首相態度令人討厭　親身示範如何說「不」

美國總統特朗普8月21日批評丹麥首相弗雷澤裏克森（Mette Frederiksen）的言論「令人討厭」（nasty）以及「不恰當」（inappropriate），並提議弗雷澤裏克森應該換一種方式向美國說「不」。

特朗普8月21日稱丹麥首相的言論「令人討厭」。（Reuters）

丹麥首相弗雷澤裏克森18日曾表示，美國提出購買格陵蘭島的說法「荒謬」。對此，特朗普21日在白宮接受記者採訪時稱，認為丹麥首相該說法「令人討厭」，是不恰當的言論。

特朗普表示，弗雷澤裏克森不能以這種方式向美國說話，並指丹麥首相本應該可以說「我們國家對此不感興趣」，而不是以「荒謬」斥責。特朗普稱，購買格陵蘭島只是一個「想法」。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指格陵蘭島擁有寶貴的礦物，是有戰略價值的地方。特朗普20日表示，美國已經多年考慮購買格陵蘭島，而他認為這是個好主意。

特朗普多次以「討厭」（nasty）形容令他感到不滿的女性，諸如眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren），以及前國務卿希拉里（Hillary Clinton）等。