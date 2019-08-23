意大利政治危機持續　總統設四天磋商限期

意大利執政聯盟解散後，政治危機持續，總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）設下限期，要求各黨派儘快完成協商。

2018年6月1日，馬塔雷拉為內閣官員監誓。（VCG）

綜合媒體8月22日報道，意大利總統馬塔雷拉敦促各政黨在下週二前，協商組建聯合政府，取代現有的執政聯盟。

馬塔雷拉8月22日晚稱，目前的政治危機必須「從速解決」，如果不能組成聯合政府，舉行大選是唯一的選擇。他表示，將會在下週二再次會見各黨派，以「作出必要的決定」。彭博引述消息人士透露，馬塔雷拉堅持新政府必須可以執政到國會任期結束，即2023年。

8月20日，總理孔特（Giuseppe Conte）辭職，正式解散極右聯盟黨和反建制五星運動的執政聯盟。聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）希望提前大選，利用黨的高支持度獲得執政權。

現時最有可能組成聯盟的是中間偏左的民主黨與五星運動。民主黨開出了一系列結盟條件，包括改變社會和經濟政策、親近歐盟、聚焦可持續發展等。五星運動則指，他們的關注重點包括減少國會議席數目、改革司法制度和銀行體系。

意大利作為歐元區第三大經濟體，正處於經濟衰退邊緣。她需要在年底前制定符合歐盟規定的新一份財政預算案，否則將面對消費税增加。有分析認為，現時並非意大利舉行大選的好時機。