特朗普揚言報復法國徵數碼税　歐盟：勢必回應

七國集團峰會8月24日至26日於法國舉行。歐洲理事會主席圖斯克表示，如果美國因為法國開徵數碼税而對法國紅酒徵收關税，歐盟將採取同樣手段回應。

美國總統特朗普啟程到法國出席七國集團峰會前，再揚言報復法國開徵數碼税。（Reuters）

圖斯克（Donald Tusk）指，如果美國總統特朗普為了政治理由徵收關税，將對全世界構成危機，包括歐盟。他又提到，最不願發生的事就是與最好的盟友美國對抗，但保證對於法國最有價值的出口商品，巴黎能夠依賴歐盟。

圖斯克也表示，目前仍未知七國集團能否找得出共同解決方案，強調貿易協議和改革世界貿易組織（World Trade Organisation）比起貿易戰更好。他亦指，七國領袖應在伊朗問題共同努力。

特朗普啟程前往法國出席峰會前表示，自己不是科技公司的「粉絲」，但這些公司是偉大的美國企業，明言不希望法國向美國的企業徵税。他聲稱，如果法國開徵數碼税，將以前所未見的形式向法國紅酒徵税。

法國7月通過向Facebook、亞馬遜和Google等坪科技巨擘徵收3%的數碼税。美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）展開調查，指數碼税不公平對待美國企業。